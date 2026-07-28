Condenan a 20 años de prisión a exjefe paramilitar Hernán Giraldo por abuso y explotación de menores

De acuerdo con la investigación, el procesado, conocido con los alias de 'El Patrón' o 'El Viejo', aprovechó su condición de cabecilla paramilitar para obligar a las menores a sostener relaciones sexuales con él, a residir en las fincas donde habitaba y a visitarlo semanalmente en los centros carcelarios.

La justicia condenó a 20 años de prisión al exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Hernán Giraldo Serna, tras ser hallado responsable del abuso y la explotación sexual de tres niñas de 11 y 12 años, en hechos cometidos entre 2004 y 2006.

De acuerdo con la investigación, el procesado, conocido con los alias de 'El Patrón' o 'El Viejo', aprovechó su condición de cabecilla paramilitar para obligar a las menores a sostener relaciones sexuales con él, a residir en las fincas donde habitaba y a visitarlo semanalmente en los centros carcelarios de Medellín e Itagüí, Antioquia, y Barranquilla, Atlántico, donde permanecía recluido antes de su extradición a los Estados Unidos. Las menores ingresaban a los establecimientos penitenciarios con la autorización de la persona que tenía su custodia, lugares en los que fueron abusadas sexualmente y sometidas a diversos actos ilícitos.

Las evidencias recopiladas determinaron las secuelas sufridas por las víctimas. Una de las jóvenes, al cumplir 14 años, quedó embarazada y fue obligada a abortar por orden de Giraldo Serna, mientras que otra dio a luz a un bebé producto de los reiterados abusos. Asimismo, las indagaciones adelantadas por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostraron que una de las afectadas fue utilizada en condición de servidumbre debido a que presentaba una discapacidad cognitiva.



El proceso judicial se adelantó bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000. El 6 de septiembre de 2022, la Fiscalía emitió resolución de acusación en contra del investigado y declaró los hechos como delitos de lesa humanidad, adquiriendo la condición de imprescriptibles. Posteriormente, durante las audiencias preparatorias llevadas a cabo el 26 de marzo y el 27 de agosto de 2025, Hernán Giraldo Serna aceptó su responsabilidad en las conductas investigadas y se acogió a la figura de sentencia anticipada.