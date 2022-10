Condenan entre 37 y 52 años de prisión a militares por falsos positivos de Soacha

Una pena de 46 años de prisión deberá enfrentar el coronel en retiro del Ejército Gabriel de Jesús Rincón Amado por su responsabilidad en el asesinato de cinco jóvenes que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate en Ocaña, Norte de Santander.



Los otros 20 militares fueron hallados también culpables y condenados a penas de entre 37 a 52 años de prisión.



El juez primero especializado de Cundinamarca emitió sentido de fallo condenatorio en contra del coronel por su responsabilidad en el asesinato de cinco jóvenes que fueron reclutados con falsas promesas de trabajo en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el año 2008.



Los jóvenes fueron trasladados hasta la vereda Agua de la Virgen, zona rural del municipio de Ocaña, Norte de Santander, donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate.



Para el funcionario judicial existieron pruebas suficientes que demuestran la responsabilidad de los militares en los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento privado, homicidio agravado, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego.



En este sentido manifestó que se comprobó su participación y responsabilidad en estas ejecuciones extrajudiciales.



Los militares adscritos a la Brigada con sede en Ocaña recibieron a los jóvenes por parte de un reclutador que había sido contactado por ellos. Acto seguido le quitaron los documentos de identificación, los trasladaron a un lugar cercano y les dispararon a quemarropa.



Posteriormente, les pusieron uniformes de camuflado y les ubicaron armas en sus manos.



Los militares presentaron un reporte oficial en el que manifestaban que se había presentado un combate con un grupo armado ilegal.



El juez del caso declaró que este cumple con todos los requisitos para que se declare como un crimen de lesa humanidad, advirtiendo que los militares procesados hicieron parte de un plan dirigido a mostrar resultados operacionales.



La juez rechazó la petición de la defensa de los militares en la que señalaba que ella no tenía competencia por la existencia de la JEP porque simplemente no están conformadas las salas.



Sin embargo, señaló que el fallo no les impide en un futuro hacer presentarse ante la Justicia Especial para la Paz.





El despacho además exhortó al Ministerio de Defensa para, que cuando la sentencia quede en firme, se publicite y revindique el nombre de las víctimas y sean reparadas.



La defensa de los militares apeló la decisión.



