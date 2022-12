Conductor de SITP cierra un carro y le escupe el parabrisas

parabrisas, en hechos ocurridos sobre la avenida Boyacá con 53 en Bogotá.

Publicidad

Sánchez asegura que el bus iba con exceso de velocidad y realizando maniobras peligrosas lo que lo llevó a iniciar una grabación de video.

“El busetero se da cuenta que lo estoy filmando y por el tráfico me le acomodo al lado, me insulta, me escupe el vehículo, me cierra y casi atropella a dos personas que se desplazaban en bicicleta”, dijo.

Publicidad

Tras el incidente Sánchez decide perseguir el vehículo del sistema integrado de transporte pero lo que provoca es una mayor furia del conductor.

Publicidad

“Continúo persiguiéndolo, él se estaciona, se baja del bus y me amenaza de muerte, no lo puede grabar en ese momento porque le estaba informando a la Policía lo que estaba sucediendo”, señaló.

El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades aunque Sánchez advirtió que desde el SITP no ha recibido ninguna respuesta al respecto.

Publicidad

Marvillosa gente contratan, me escupe el carro, me cierra, me echa el carro en reversa en plena boyaca @sitpbogota pic.twitter.com/AoWbDisTc7 — KS (@KevinSP_10) October 4, 2015