Conductora de la tragedia en Popayán se habría ido de la ciudad: esto se sabe de su paradero

La investigación por la tragedia ocurrida el pasado fin de semana en Popayán durante una exhibición de Monster Truck sigue dejando varias preguntas. Mientras las autoridades intentan reconstruir lo ocurrido en el evento, uno de los datos que más ha generado cuestionamientos es la salida de la ciudad de Sonia Segura, conductora del vehículo involucrado.

La mujer, conocida como “La Dragona”, iba al volante del camión que el pasado domingo arrolló a decenas de asistentes y dejó tres personas muertas.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la mujer recibió atención médica luego del accidente, pero tras ser dada de alta abandonó la capital caucana. Según lo revelado desde la Alcaldía, viajó hacia Bogotá, aunque su ubicación actual todavía no ha sido confirmada.



Conductora de la tragedia salió de Popayán

Desde la Policía explicaron que, al momento de salir de Popayán, Sonia Segura no tenía vinculación alguna a un proceso penal. Debido a eso, no existía ninguna medida judicial que le impidiera movilizarse.

Sin embargo, ese detalle ha despertado dudas entre los familiares de las víctimas y ciudadanos que siguen de cerca el caso. El accidente habría dejado además más de 50 personas heridas, convirtiéndose en uno de los hechos más graves registrados en este tipo de espectáculos en Colombia.



Tragedia en show de Monster Truck en Popayán, Cauca: suben a tres los muertos y 38 los heridos

Avanzan investigaciones por tragedia en Popayán

Por su parte, la Fiscalía ha llamado a declarar a empresarios y responsables del evento. Entre los documentos que hoy están bajo revisión aparece la resolución que autorizó la actividad.

Según se conoció, el documento permitía el ingreso de hasta 1.000 personas. Sin embargo, asistentes aseguran que el público fue superior. También llamó la atención que el predio donde se realizó el evento aparecía catalogado como “no habilitado”, aunque al final recibió autorización para una aglomeración elevada.



Fallas de seguridad agravan dudas en caso de La Dragona

Otro punto clave dentro de la investigación es la logística de emergencia. El evento contaba con cinco socorristas, una ambulancia básica y elementos de primeros auxilios, una capacidad que hoy luce insuficiente frente a la magnitud de la tragedia.

Publicidad

Además, las autoridades revisan el papel de la empresa encargada del control del evento y las vallas que separaban al público. Según investigadores, esas estructuras no estaban diseñadas para resistir el impacto de un vehículo de alto tonelaje.