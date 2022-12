Conferencia Episcopal rechazó alianza de las Farc con el Clan Úsuga

al que se le denominó ‘Farcrim’, fuentes de la Policía Nacional manifestaron que estos acuerdos se han venido realizando y fortaleciendo desde la creación de esta banda criminal debido a que Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, sería el primo de alias ‘Isaías Trujillo’, jefe del bloque Iván Ríos de las Farc.

Publicidad

El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, rechazó toda alianza que pueda realizarse para actos violentos.

"Aquí todo me parece extraño de esa alianza. Eso no se había dado nunca entre grupos que aparentemente eran enemigos. Una cosa es ser guerrillero y otra ser paramilitar. En La Habana se está negociando sólo con las Farc no con el Clan Úsuga", aseguró Monseñor Castro.

Publicidad

En Esta alianza, las Farc estaría brindado protección al Clan Úsuga para el tráfico de drogas en esta zona que es clave sobre todo para el negocio de la cocaína.