Congreso reversa el aumento de impuestos para las cervezas

Aunque en la tarde de este martes el Congreso había aprobado la propuesta presentada por el senador del Partido de la U Andrés García Zucardi, de incluir a las cervezas entre las bebidas alcohólicas que tendrán un incremento en sus impuestos, en la noche se decidió que la cerveza no fuera incluida en la lista.



El senador García había pedido que la cerveza fuera incluida de manera que los impuestos de esta bebida también le lleguen a las regiones.



“Eso ayudaría enormemente a las finanzas de los departamentos, ayudaría enormemente a la salud y a la equidad, por lo tanto la proposición es que incluyamos a las cervezas en esta ley y que las gravemos en este proyecto de ley”, manifestó.



El Gobierno salió en defensa de excluir las cervezas: el director de la DIAN, Santiago Rojas, explicó que en el mundo ya hay un tratamiento diferencial entre los licores y las cervezas y esa fue la razón principal para no incluir a estas bebidas en el proyecto de ley, además éstas tienen un tratamiento especial ya que pagan un IVA de 16 % y tienen un impuesto al consumo del 48 %.



Sin embargo, la propuesta fue incluida en el proyecto de ley que continúa votando el Congreso de la República y que implicaría un incremento en los impuestos que los colombianos tendrán que pagar por comprar una cerveza.



Por el movimiento político de la Alianza Verde, los senadores Iván Name y Claudia López apoyaron la propuesta.



López aseguró que para evitar inequidades en la competencia respaldan la proposición "para que queden gravadas en igualdad de condiciones a las de los vinos, las cervezas".

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque del Centro Democrático confirmaron a BLU Radio que van a la reunión mañana a las 11:30 de la mañana con el Senador Uribe para hablar con el Presidente Santos sobre los acuerdos de paz.

-Con sarcasmo el vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que su partido sí le cumplió a la paz, algo que, según él, otros partidos que rodean al gobierno no hicieron.

El Consejo de La Judicatura propuso que se convoque una asamblea constituyente para sacar adelante el acuerdo final entre el Gobierno y la Farc, tras los resultados del plebiscito.

China afirmó que apoya con toda firmeza el proceso de paz en Colombia, a pesar del triunfo del no en las urnas.

La Unidad para la Gestión del Riesgo inició la implementación de los mecanismos para la entrega de ayudas humanitarias a las familias de más de 8 municipios de Bolívar que resultaron damnificadas tras el paso del huracán Matthew.

-El encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y los expresidentes Uribe y Pastrana es a esta hora la principal tendencia en redes sociales.

-Finalizó el segundo entrenamiento de la selección Colombia en Paraguay y a esta hora los futbolistas atienden a la prensa.

-Según la Secretaría de Movilidad en lo que va corrido del año han ocurrido más de 270 accidentes de tránsito en Bogotá ocasionados por personas que manejan en estado de embriaguez.

-Se registran lluvias acompañadas de granizo en varias zonas de la capital del país.