Conocer a Gabo fue lo más apasionante que me ha pasado: Juan Gossaín

El periodista Juan Gossaín recordó en El Radar de BLU Radio cómo conoció al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez , con quien mantuvo una gran amistad.

“Esa es la historia más apasionante que me ha pasado a mí en la vida. Yo tendría unos 14 años, yo era estudiante de bachillerato en Cartagena y anuncian el Festival de Cine de Cartagena y anuncian que presentaría una película, Tiempo de morir, y me escape del internado y me fui a ver la película”, dijo.

Dijo que tras ver la película, Márquez estaba en la puerta, se le acercó con la intención de preguntarle por qué en el filme mencionaba a San Bernardo del Viento: ‘Él me dijo porque siempre me ha parecido un nombre muy apropiado para el cine y la literatura”.