Consejo de Estado admite demanda para tumbar elección del contralor Felipe Córdoba

El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad contra la elección del actual contralor general de la República, Felipe Córdoba, por las presuntas irregularidades que se registraron en el Congreso de la República.



El texto de la demanda conocido por BLU Radio expone argumentos para considerar que la elección del contralor estuvo viciada y por lo tanto es objeto de nulidad el proceso de convocatoria, selección y parámetros en la formación de cada uno de los aspirantes. En la demanda, admitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se advierte que el Congreso aparentemente no surtió el trámite de convocar a la ciudadanía para participar en dicha elección.



Tampoco se fijó el tiempo o periodo de la publicación de dicha convocatoria violando el principio de publicidad establecido en la ley.

“Porque solamente se hacían anuncios de la elección del contralor, pero no de la publicación de la convocatoria, donde se conociera de manera amplia los mecanismos para participar”, señala el documento.



Dentro de los argumentos que tuvo en cuenta el Consejo de Estado, es que dentro del concurso de la convocatoria no se tuvieron en cuenta los puntajes mayores del global de aspirantes a este cargo.



Es decir, de la lista definitiva de 10 aspirantes que fue presentada al Congreso, hubo cinco que no superaban el 63% de calificación, dejando de lado según la demanda, la calificación de otros aspirantes.



“Se alteraron fraudulentamente las actas definitivas (lista definitiva de los 10) para elegir contralor, ya que incluyeron aspirantes eliminados y se excluyeron a los aspirantes que efectivamente si obtuvieron los puntajes superiores, como fue explicado en los hechos de esta demanda”, advierte la demanda.



Sobre esta demanda ya fue notificado personalmente el contralor Felipe Córdoba, la mesa directiva del Congreso de la República y la Universidad Industrial de Santander, ésta última que realizó la calificación de los puntajes, para que respondan ante el Consejo de Estado los descargos formulados en el recurso.



El pasado 20 de agosto Carlos Córdoba fue elegido como Contralor con 203 votos, 75 del Senado y 128 de la Cámara de Representantes.