Consejo de Estado apoya eliminación de funciones electorales en altas cortes

Luis Vergara, presidente del Consejo de Estado, manifestó en Mañanas BLU su apoyo a la eliminación de funciones electorales en las altas cortes.

“Estamos de acuerdo con la eliminación de funciones electorales que tienen las cortes tanto de postulación como de elección; eso dividió y colocó a los magistrados en actividades totalmente ajenas a las funciones jurisdiccionales”, señaló.

Asimismo afirmó que el Consejo de Estado participará en la reforma de equilibrio de poderes en la parte que tiene que ver con la administración de justicia con un sentido crítico pero constructivo.

“Estamos de acuerdo también con que exista un tribunal que funcione, que no solamente juzgue e investigue sino que sancione. No pueden existir en este país instituciones funcionales públicas que no tengan ningún tipo de control”, puntualizó.