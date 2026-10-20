En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presupuesto 2027
Mina en Iscuandé
Museo Nacional
Protestas en Francia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Consejo Nacional del Arroz zonificará los cultivos por departamento desde 2027

Consejo Nacional del Arroz zonificará los cultivos por departamento desde 2027

El modelo incluye un censo nacional, control de importaciones, un mecanismo de formación de precios y un fondo de estabilización para proteger a los productores.

Cultivos de arroz.
Cultivos de arroz. Foto X: @FEDEARROZGREMIO
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

El sector arrocero tendrá un nuevo esquema de planificación para organizar las siembras y evitar desequilibrios entre la oferta y la demanda. El Consejo Nacional del Arroz acordó un Modelo de Ordenamiento Productivo que comenzará a implementarse en el primer semestre de 2027, con el objetivo de estabilizar el mercado y proteger los ingresos de los productores.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El plan contempla cuatro líneas de acción. La primera busca ordenar la producción mediante la zonificación de los cultivos por departamento, la definición de áreas de siembra de referencia y la realización de un Censo Arrocero Nacional, que permitirá tener información más precisa sobre la actividad en el país.

Arroz
Imagen de referencia arroz
Foto creada con FX Image

Últimas noticias

341621_BLU Radio. Soldado Fusil / Foto: Referencia Blu Radio
Nación

Dos militares murieron y otro más resultó herido en batallón de Sogamoso, Boyacá

Discusión del presupuesto nacional del 2026
Nación

Presupuesto de la Nación: ¿cuáles son los sectores que recibirán más en 2027?

Publicidad

La segunda apunta a proteger el mercado nacional. Para ello, se administrarán los contingentes de importación de acuerdo con las condiciones internas, se reforzarán los controles contra el contrabando y se revisarán las prácticas comerciales que puedan afectar la libre competencia. Además, se promoverá un mecanismo nacional de formación de precios del arroz, basado en información verificable sobre costos de producción, inventarios, oferta, demanda y comercio exterior.

El tercer componente busca reducir los riesgos que enfrentan los productores por las condiciones climáticas y las fluctuaciones del mercado. Entre las medidas previstas están las pólizas colectivas de aseguramiento, los mecanismos de cobertura de precios y la estructuración de un Fondo de Estabilización de Precios.

Arroz
Cultivo de arroz
joka2000/Getty Images

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Por último, el modelo contempla medidas para mejorar la competitividad del sector, como una línea de crédito de Finagro para promover la integración agroindustrial y una mayor disponibilidad de semillas certificadas y materiales tecnológicos que permitan aumentar la productividad.

Publicidad

El Consejo Nacional del Arroz reiteró que la implementación del modelo requiere acuerdos entre productores, industria, comercializadores y Gobierno Nacional. La apuesta es generar condiciones más estables para los arroceros, fortalecer la seguridad alimentaria y brindar mayor confianza para la inversión en el sector.

Relacionados

Arroz

Fedearroz

Publicidad

Publicidad

Publicidad