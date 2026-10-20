Consejo Nacional del Arroz zonificará los cultivos por departamento desde 2027

El sector arrocero tendrá un nuevo esquema de planificación para organizar las siembras y evitar desequilibrios entre la oferta y la demanda. El Consejo Nacional del Arroz acordó un Modelo de Ordenamiento Productivo que comenzará a implementarse en el primer semestre de 2027, con el objetivo de estabilizar el mercado y proteger los ingresos de los productores.

El plan contempla cuatro líneas de acción. La primera busca ordenar la producción mediante la zonificación de los cultivos por departamento, la definición de áreas de siembra de referencia y la realización de un Censo Arrocero Nacional, que permitirá tener información más precisa sobre la actividad en el país.

Imagen de referencia arroz Foto creada con FX Image

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La segunda apunta a proteger el mercado nacional. Para ello, se administrarán los contingentes de importación de acuerdo con las condiciones internas, se reforzarán los controles contra el contrabando y se revisarán las prácticas comerciales que puedan afectar la libre competencia. Además, se promoverá un mecanismo nacional de formación de precios del arroz, basado en información verificable sobre costos de producción, inventarios, oferta, demanda y comercio exterior.

El tercer componente busca reducir los riesgos que enfrentan los productores por las condiciones climáticas y las fluctuaciones del mercado. Entre las medidas previstas están las pólizas colectivas de aseguramiento, los mecanismos de cobertura de precios y la estructuración de un Fondo de Estabilización de Precios.



Cultivo de arroz joka2000/Getty Images

Por último, el modelo contempla medidas para mejorar la competitividad del sector, como una línea de crédito de Finagro para promover la integración agroindustrial y una mayor disponibilidad de semillas certificadas y materiales tecnológicos que permitan aumentar la productividad.

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El Consejo Nacional del Arroz reiteró que la implementación del modelo requiere acuerdos entre productores, industria, comercializadores y Gobierno Nacional. La apuesta es generar condiciones más estables para los arroceros, fortalecer la seguridad alimentaria y brindar mayor confianza para la inversión en el sector.