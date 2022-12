Consideran que Benzema se burló de víctimas de atentados de París por este gesto

Karim Benzema vuelve a estar en el centro de todas las polémicas en Francia, luego de que escupiera al término de la interpretación de La Marsellesa, el himno de Francia, el pasado sábado en el Bernabéu, durante el homenaje a las víctimas de los atentados de París.

En un video que circula en redes sociales, se ve el momento en que el jugador tiene este gesto, que según Nadine Morano, exministra de Formación Profesional entre 2010 y 2012, es un desprecio hacia Francia. (Vea también: “Son unos payasos”: Benzema sobre los que lo vinculan con el Arsenal ).

“¡Karim Benzema no puede volver a la selección! Antes del partido entre el Real Madrid y el Barça hubo un sentido homenaje a las víctimas de los atentados de París. Público y jugadores escucharon respetuosamente La Marsellesa. Pero Karim Benzema escupió justo al término del himno. Este acto es un desprecio y un insulto a las víctimas, a sus familiares y a la nación entera. Nadie ignora la fascinación que ejercen los futbolistas sobre la juventud. Los jugadores deben, por tanto, ser ejemplares en su comportamiento. Después de haber tolerado durante mucho tiempo los pitos contra el himno en los estadios, hay que sancionar con dureza el comportamiento de Benzema, que no merece volver a vestir los colores de la selección. Que no nos vengan ahora a justificar lo injustificable. Benzema debe ser definitivamente excluido de la selección”, escribe Morano en su cuenta de facebook.

Sin embargo, en las imágenes se ve a Benzema absolutamente respetuoso con su himno nacional y solo al final escupe a la hierba.