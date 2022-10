Constituyente: la salida que propone el uribismo si fracasan objeciones

La expectativa sobre el pronunciamiento que hará la Corte Constitucional respecto a las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz ha hecho que varios sectores empiecen a plantear otras salidas para hacer reformas a la justicia transicional.

Ante la información que anticipa el fracaso del trámite de las objeciones, desde el uribismo están poniendo a sonar la posibilidad de que se convoque a un plebiscito e incluso a una constituyente.

Publicidad

Esas propuestas tienen nombre propio: dos congresistas de peso en el ala radical del uribismo, la senadora María Fernanda Cabal y el representante Álvaro Hernán Prada. Cabal propuso, por ejemplo, un referendo y planteó además varias preguntas.

Le puede interesar: Hay mayorías en la Corte para declarar inconstitucionales las objeciones de Duque a la JEP

“Empezar a recoger firmas para hacer las preguntas. ¿Usted cree que si un beneficiario del acuerdo de paz delinque debe pasar a la justicia ordinaria, sí o no? ¿Usted cree que un beneficiario que trafique coca debe ser extraditado a los Estados Unidos, sí o no? ¿Usted cree que los violadores de niños deben estar en la justicia ordinaria, sí o no?”, precisó.

La congresista afirmó que sería la forma de “ajustar un adefesio, un monstrico [sic]”.

Publicidad

De otro lado, el representante Prada fue más allá y dijo que, dependiendo de lo que ocurra en la corte, el siguiente paso sería una constituyente, propuesta que precisó es suya y no una posición de todo el partido.

“Es una última medida a la que no espero que lleguemos, pero si la Corte Constitucional no preserva los valores y los principios de la Constitución, y se enfrenta con el poder legislativo, provocando un choque institucional, seguramente tendríamos que analizar entrar a una asamblea constituyente”, indicó Prada.

Publicidad

Le puede interesar: Gobierno no argumentó inconveniencias en objeciones a la JEP: Corte Constitucional

El congresista advirtió que allí no solamente se resolverían las objeciones a la JEP, sino que iría mucho más allá. “Para revaluar el funcionamiento de las instituciones en el Estado y obviamente poder revisar, entre otras cosas, el acuerdo firmado con las Farc”, concluyó.

El uribismo ha expresado en las últimas horas varias críticas a la Corte Constitucional, señalando que no tiene la competencia para, como se ha sugerido, ordenar el envío del proyecto de ley estatutaria a sanción presidencial.

Publicidad

Preocupante rumor salido de la Corte Constitucional, sobre posible concepto de un Magistrado, según el cual, desconocería el principio de separación de los poderes públicos. — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) March 20, 2019

Publicidad

Por favor Magistrado Lizarazo permita que los equilibrios operen, el acuerdo con la Farc no se puede invocar para derrocar el Estado de Derecho — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 19, 2019