“Construyen un muro de Berlín”, la nueva crítica de Petro contra primera línea del Metro de Bogotá

El presidente Gustavo Petro aprovechó parte de su discurso para volver a cuestionar la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá que, con corte al 30 de abril, reportaba un avance del 77.53%.

“Como el que están haciendo en Bogotá, que ese sí no debería ser un viaducto, el metro. Ese debería ser subterráneo. Pero así es la política en Colombia: un buen proyecto lo vuelven su contrario. Lo que están construyendo es un muro de Berlín social en la ciudad de Bogotá”, aseveró Petro.

Esta crítica se suma a las que ha emitido contra la obra por los cambios hechos al proyecto que él avanzó cuando fue alcalde de Bogotá y por las diferencias con el actual mandatario, Carlos Fernando Galán.

Los reparos de Petro se han centrado que, al ser una estructura elevada , generará un grave impacto urbano y visual, por eso usa el símil de muro de Berlín, que dividirá la ciudad, degradará el espacio público y afectará la calidad de vida de quienes viven frente a la vía.



Así mismo, ha señalado que el actual trazado movilizará menos pasajeros de los que se necesitan y, en su opinión, incentivará a la larga el uso de transporte privado.

Por su parte, desde la Alcaldía de Bogotá han insistido en garantizar la continuidad de la obra en sus dos líneas.

El pasado lunes, la empresa adelantó nuevas pruebas con el recorrido totalmente energizado de uno de los trenes sobre el viaducto en la localidad de Bosa.

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A diferencia de las primeras pruebas realizadas días atrás, el convoy se movilizó sin remolque y utilizando su propia energía eléctrica, como parte de la fase técnica para verificar el comportamiento de los rieles y la infraestructura.