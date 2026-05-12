Metro de Bogotá ya recibió su décimo tren: confirman la fecha en la que entrará en operación

Bogotá ve cada vez más cerca cómo el metro se convierte en realidad luego de décadas de espera. Los avances en la capital ya son visibles en varios puntos y ahora, con la llegada del décimo tren de la Línea 1, se marca una etapa crucial en el proyecto: el cronograma de pruebas y operación del sistema férreo.

El nuevo convoy ya desembarcó en Cartagena y ahora será trasladado hasta el patio taller de Bosa, donde iniciará la fase de pruebas técnicas antes de circular por el viaducto.

Con esto, el proyecto entra en un punto determinante y es que, desde el primer semestre de 2026, arrancarán las pruebas operativas que permitirán recorrer progresivamente el trayecto hasta la avenida Caracas.



Metro de Bogotá ya cuenta con 10 trenes

La llegada del décimo tren confirma el cronograma de fabricación y traslado, el cual marcha según lo esperado. De acuerdo con la administración de Galán, la meta sigue siendo recibir los 30 trenes antes de octubre de 2026.

Cada uno de los convoyes será sometido a pruebas en el patio taller de Bosa antes de entrar en circulación. Los trenes eléctricos funcionarán sobre el viaducto elevado y contarán con sistemas modernos de seguridad y operación automatizada.



Bogotá recibe el cuarto tren del metro x: @CarlosFGalan

Línea 1 del Metro llegará hasta la avenida Caracas

Uno de los anuncios más importantes de 2026 es que iniciarán las pruebas del recorrido completo hasta la avenida Caracas, uno de los corredores de movilidad más importantes de la ciudad.

Este tramo conectará el suroccidente de Bogotá con el centro sin necesidad de hacer transbordos, integrándose además con varias troncales de TransMilenio y rutas del SITP.

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La Línea 1 tendrá, además, 16 estaciones en total. Ocho de ellas estarán integradas directamente con TransMilenio y otras dos tendrán conexión cercana, facilitando el desplazamiento entre ambos sistemas.



Metro de Bogotá confirma fecha de inauguración

Si bien las pruebas iniciarán en 2026, la operación todavía está proyectada para arrancar en marzo de 2028.

De hecho, la obra ya registra un avance general del 77,53 %, uno de los hitos más altos desde el inicio de la construcción. El viaducto ya avanza desde Bosa hacia sectores como Gibraltar, la avenida Guayacanes, el portal de la avenida Ciudad de Cali y la avenida Villavicencio.

Mientras tanto, la Empresa Metro de Bogotá también continúa estructurando la segunda línea, un proyecto que contará con estaciones subterráneas y ampliará el sistema hacia localidades como Suba, Engativá, Chapinero y Barrios Unidos.