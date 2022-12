Consulta popular, un buen mecanismo para refrendar acuerdos: Ángela Robledo

La representante a la Cámara de la Alianza Verde y copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso Ángela Robledo destacó que las Farc propusieran una consulta popular para refrendar los acuerdos de La Habana. (Lea también: Farc plantea consulta popular como mecanismo para refrendar acuerdos de paz ).

Publicidad

“Está en curso el concepto del Plebiscito que algunos constitucionalistas dicen que podría modularse a la manera de una consulta popular”, manifestó Robledo.

“Es la incertidumbre del mundo jurídico pero yo también diría que es la oportunidad para tener un mecanismo de refrendación bilateral con mucha más fuerza para el país”, finalizó.

Publicidad

Sin embargo para el representante a la Cámara del Centro Democrático, Federico Hoyos, una consulta popular es inconveniente.

Publicidad

"No es un mecanismo idóneo porque la consulta popular, al igual que el Plebiscito que el Gobierno y el Congreso se inventaron, es únicamente una pregunta de sí o no. Una negociación que lleva más de tres años donde se ha hablado de reforma agraria, política antidrogas, participación política, etc., se reduzca a una pregunta antidemocrática, deberían ser por lo menos 5 preguntas", indicó.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-En Cali fue capturada una mujer que lanzó a un shut de basura a su hija recién nacida el pasado 5 de marzo. La detenida enfrenta cargos por el delito de homicidio.

Publicidad

-Se agudiza los problemas de salud entre las personas que participan del paro agrario en Santander, informaron las autoridades departamentales.

-El sindicato de docentes de Norte de Santander pidió ayuda a la unidad nacional de protección porque continúan las amenazas a los maestros de la zona del catatumbo y área metropolitana de Cúcuta.

Publicidad

-En un tiempo menor al previsto finalizaron los trabajos de mantenimiento al Gasoducto Mariquita-Cali.

Publicidad

-El presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó que las elecciones en 14 entidades del país se realizan "con normalidad".

-Uruguay enfrenta a México en su debut de la Copa América. Fernando Muslera habló sobre sus expectativas del encuentro.

Publicidad

-Más de 6 mil personas se desnudaron en la plaza de Bolívar de Bogotá cumpliendo la cita que les hizo el fotógrafo Spencer Tunick.

Publicidad

-La participación en los comicios municipales italianos, celebrados hoy en más de mil localidades, fue del 46,01 % cuando faltaban cuatro horas para el cierre de las urnas, informó el Ministerio del Interior.

-Un sismo de magnitud 6,3 se registró en las últimas horas frente a las costas orientales de Indonesia, en el mar de Banda, informó el servicio sismológico de Estados Unidos (USGS).

Publicidad

-Las elecciones en Haití, aplazadas desde diciembre por las acusaciones de fraude de la oposición, se llevarán a cabo finalmente el 9 de octubre, según indicó el presidente provisional Jocelerme Privert.