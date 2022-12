Consumo interno de drogas creció entre 30 y 40 por ciento en Colombia: Minjusticia

Frente a la petición del fiscal general Néstor Humberto Martínez, de retomar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, el ministro de Justicia, Jorge Londoño, aseguró que la postura del gobierno será la de buscar soluciones alternativas a la de la aspersión aérea.



“Nuestra posición siempre ha sido la misma, no a las fumigaciones aéreas, el fiscal lo que dice es que se convoque al Consejo Nacional de Estupefacientes (…) Asperjar aéreamente no ha solucionado nada”, dijo el ministro.



“Hay que buscar soluciones con enfoque territorial donde participe el municipio, el Estado, sustitución de cultivos, eso es más eficiente que pensar en fumigación aérea”, aseguró Londoño.



El jefe de la cartera de Justicia también se refirió al incremento de los cultivos ilícitos en los últimos años, que pasó de casi 50 .000 hectáreas a 100.000 hectáreas, y señaló que esto se debe, entre otros factores, al aumento del consumo interno y del precio del dólar.



“El consumo interno subió, el precio del dólar también debe haber incidido pero sustancialmente las soluciones deben ser diferentes, no podemos solucionar un problema con las mismas estrategias que se venían utilizando, en los años 2006 y 2007 que fue cuando más se fumigó también crecieron los cultivos, entonces esta no es la solución”, señaló el ministro.



“No hay estudios concretos pero el consumo interno ha subido entre el 30 y 40 por ciento, no solo en sustancias tradicionales como marihuana o cocaína, sino en las llamadas psicoactivas y todo eso hay que tenerlo en cuenta para plantear una solución a la erradicación de cultivos”, concluyó el ministro.

