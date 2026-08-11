Contralmirante John Henry Ruiz asumió como jefe de Casa Militar del presidente De La Espriella

El contralmirante John Henry Ruiz Murcia asumió como nuevo jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República durante el gobierno de Abelardo De La Espriella. El nombramiento pone al frente de esta dependencia de la Presidencia a un oficial de la Armada con más de 30 años de trayectoria en la institución y experiencia en diferentes áreas operacionales, administrativas, académicas y de seguridad.

Desde este cargo, Ruiz Murcia tendrá una función clave en la coordinación de los asuntos militares de la Presidencia y en la articulación de las medidas de seguridad relacionadas con el jefe de Estado, su entorno y las actividades oficiales que requieren acompañamiento de la Fuerza Pública.

El nuevo jefe de la Casa Militar es profesional en Ciencias Navales y Administrador. Además, es especialista en Seguridad y Defensa Nacional, Política y Estrategia Marítima, y cuenta con una maestría en Dirección Estratégica con énfasis en Gerencia.

Su trayectoria dentro de la Armada incluye cargos en unidades operacionales, dependencias de comando y establecimientos de formación. Entre sus responsabilidades se encuentra su paso como Agregado Naval en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Federativa de Brasil, desde donde cumplió funciones de representación y enlace institucional.



Presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella. Foto: AFP.

También fue subdirector de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, una de las principales instituciones de formación de oficiales de la Armada, y ocupó el cargo de jefe de Operaciones Navales del Comando Conjunto No. 1, con responsabilidades relacionadas con la planeación y conducción de operaciones militares.

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Ruiz Murcia además estuvo al frente del Grupo Aeronaval del Caribe, fue director de Mantenimiento de Aviación Naval y director de la Escuela de Aviación Naval, acumulando experiencia en el componente aéreo de la Armada y en la preparación del personal encargado de estas operaciones.

Dentro de su recorrido institucional también se desempeñó como oficial de la Oficina Asesora Permanente del Comando de la Armada, director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” y jefe de la Jefatura Integral de Educación Naval.