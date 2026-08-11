Perú envía avión con 12,5 toneladas de ayuda humanitaria para afectados por el terremoto

El Gobierno de Perú anunció el envió de un avión con 12,5 toneladas de ayuda humanitaria

para los afectados por el terremoto de 7,4 que sacudió este lunes el centro de Colombia, con un saldo de al menos 188 fallecidos, informó la presidenta del país andino, Keiko Fujimori, antes de agregar que este miércoles partirá otro avión con un equipo de rescatistas.

Desde las instalaciones del Grupo Aéreo Número 8 de la Fuerza Aérea de Perú (FAP), anexo al aeropuerto internacional de Lima, la presidenta detalló que la ayuda humanitaria contiene alimentos, carpas de refugio, abrigos, camas, colchones, mosquiteros y otros enseres.

El avión Hércules de la FAP viajará en las próximas horas a Colombia y Fujimori indicó que el canciller, Carlos Espá, será el encargado de entregar la ayuda en nombre del Ejecutivo.

En este sentido, Espá afirmó que es "un privilegio" poder viajar a Colombia y recordó que cuando Perú sufrió en 2007 un terremoto de magnitud 7,9 el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe llegó personalmente a entregar ayuda a la ciudad costera de Pisco, donde fue el epicentro del sismo.



X: @CancilleriaPeru

Fujimori también informó que el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y su homólogo peruano, Luis Galarreta, están coordinando el viaje este miércoles de 62 rescatistas peruanos del grupo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) "para poder ayudar a nuestro hermano país de Colombia".

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La delegación de rescatistas estará integrada por 62 efectivos especializados en ingresar a estructuras colapsadas y efectuar tareas de localización de personas atrapadas.

El terremoto de magnitud 7,4 se sintió a las 07:34 horas de Colombia y tuvo su epicentro en inmediaciones de la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El Gobierno colombiano elevó este martes a 188 la cifra de fallecidos por el terremoto, aunque los balances de las autoridades regionales contabilizan al menos 240 muertos.