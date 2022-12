Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal por caso Bioenergy

BLU Radio conoció que la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal para hallar a los responsables de la pérdida de cerca de 709 mil millones de pesos por irregularidades en la planta de etanol Bionergy.



La Contraloría estableció 15 hallazgos, de los cuales 10 tienen alcance fiscal por 709 mil millones de pesos, dos tienen alcance fiscal y uno con alcance disciplinario.



El organismo manifiesta que la gestión de Bionergy, respecto a la ejecución del proyecto etanol El Alcaraván, ubicado en Puerto López, Meta, es ineficiente y eficaz.



Estas son las conclusiones de la Contraloría:



-A pesar de que Ecopetrol entre los años 2006 y 2007 recibió varias propuestas de proyectos para el desarrollo de biocombustibles, no hay claridad respecto a los criterios con los cuales se fundamentó la escogencia de Bioenergy.



- De los predios utilizados por Bioenergy para desarrollar su proyecto, a la fecha únicamente es propietaria del 5% que corresponde al predio La Esperanza; respecto al porcentaje restante del 95%, no ostenta la titularidad de los bienes; esto debido a las restricciones de la Ley 160 de su momento no permitía la acumulación de tierras por encima de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) que para la región corresponde al rango entre 1360 a 1840 hectáreas, situación que se está resolviendo con la entrada en vigencia de la ley 1776 de 2016. Asimismo, En la selección de los predios realizado por Bioenergy para cultivo de caña, se incluyeron áreas de preservación de reserva forestal, serranía y/o cuerpos de agua, sin realizar una clara discriminación del área realmente cultivable.



-En el proceso de selección donde se escogió a lsolux como contratista se resalta que no hubo inclusión del presupuesto estimado y la utilización de criterios de calificación de las ofertas preponderantemente financieros, dado que a pesar de valorar aspectos técnicos y económicos, fueron estos últimos los de mayor peso en la calificación en una proporción del 30-70%.



-Es de resaltar que en la solicitud de ofertas, los soportes documentales aportados por el Consorcio Isolux Ingenieria SA, conformado por Vogelbusch Biocommodities e Isolux Proyectos LTDA, no ofrecían certeza sobre el cumplimiento de la totalidad de los requisitos determinados en el pliego de condiciones, referentes al tipo de contrato, objeto, obligaciones contractuales que permitieran determinar si efectivamente se llevaron a cabo las actividades de diseño, fabricación, suministro, pruebas y puesta marcha de plantas de alcohol carburante, así como de la fecha de terminación del contrato y valor.



-Asimismo, se estipuló que las facturas de cobro, debían presentarse con un informe de pago y desembolso aprobado por el Interventor y los aportes al Sistema integral de Seguridad Social, una vez ocurrido el hito de pago correspondiente a más tardar dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente al que se causara el pago, para que el contratante efectuara el pago dentro de los 20 días siguientes a la fecha de radicación.



Le puede interesar: El 74% de fugas de condenados se dan en detención domiciliaria: Contraloría.



- La supervisión del Contrato EPC 0050-10 suscrito con Isolux para construcción de la Planta de etanol, fue realizada por una persona natural, trabajador de Bioenergy desde el inicio, sin tomar en consideración el tamaño del proyecto. Por esta razón, fue necesario contratar una firma (Tipiel) para apoyar la interventoría; la cual no fue seleccionada con licitación sino de manera directa sin claridad respecto a los criterios de escogencia. Es de resaltar que Tipiel pasó de ser asesor de interventoría a ser contratista para corregir los diseños.



-La entrada en operación de la planta el 1 de abril de 2017 coincidió con el periodo interzafra, es decir que por las condiciones climáticas en los llanos orientales, de abril a agosto, se suspende la producción de etanol, por cuanto a causa de las lluvias se hace imposible cosechar la caña requerida para producir etanol.



- Por la no entrada en operación de la planta de etanol carburante, dentro de los términos inicialmente pactados, Bioenergy perdió la totalidad de las cosechas de caña de azúcar sembradas directamente y a través del suministro de caña contratado con Riopaila en una cantidad de 158.338 Toneladas desde el año 2014.



Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.