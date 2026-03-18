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Blu Radio  / Nación  / Contraloría alerta por riesgos de desabastecimiento energético y mayores precios

Contraloría alerta por riesgos de desabastecimiento energético y mayores precios

La Contraloría se citó a una mesa de trabajo el próximo 25 de marzo para abordar la gigantesca deuda de servicios.

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