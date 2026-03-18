Contraloría alerta por riesgos de desabastecimiento energético y mayores precios

La Contraloría General de la República alertó sobre los riesgos de desabastecimiento energético en el país y la posibilidad de que los colombianos tengan que pagar más por la energía. La alerta no solo es sobre un apagón, sino también sobre riesgos en gas natural, GLP, gasolina, diésel y hasta en producción de petróleo.

"El mensaje que dejamos es claro, el país tiene que actuar sin dilación para evitar el debilitamiento de su seguridad energética, optimizar el uso del gasto público en el sector y proteger a los usuarios frente a los eventuales riesgos que se vislumbran de desabastecimiento y de mayores costos energéticos", aseguró el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación

Entre los riesgos detectados por el ente de control en su informe especial sobre el sector, se destacan la dependencia cada vez mayor de diésel y gasolina importados, la falta de infraestructura de almacenamiento en combustibles, la necesidad de nuevos proyectos de importación de gas natural y la reducción de las reservas petroleras del país en los próximos años.

Además, la Contraloría hizo eco de las advertencias de los gremios de la energía, quienes ayer revelaron que la deuda del gobierno en subsidios de energía y gas llega a 9,2 billones de pesos.



Torre energía eléctrica. Foto: Twitter @MinMinas.

"Justamente tendremos reunión el próximo 25 de marzo, precisamente para continuar en este tema que está lejos de solucionarse", agregó la entidad.

En electricidad, además, persisten los problemas y las necesidades de ampliar la cobertura y la calidad del servicio.