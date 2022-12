Contrasta falta de investigación del fiscal con celeridad para condenarme: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe , a su salida de la Fiscalía General tras presentarse a la citación para ampliar sus acusaciones contra la campaña del actual mandatario, Juan Manuel Santos , según las cuales en 2010 habría ingresado dinero proveniente del narcotráfico, aseguró que no tiene garantías y que contrasta falta de investigación del ente acusador con la celeridad para condenarlo.

Por lo anterior, el exmandatario no amplió su versión de la denuncia que involucrado el estratega venezolano y exasesor de la campaña de Santos, J.J. Rendón.

Así mismo, manifestó que entregará las pruebas de sus declaraciones a la Procuraduría y fue enfático en asegurar que acudió a la Fiscalía porque hace parte de sus obligaciones.

“El presidente Juan Manuel Santos le pidió al fiscal obligarme a asistir a la Fiscalía. Esta es una interferencia ilegal del presidente”, expresó el electo senador.

Estas declaraciones fueron publicadas posteriormente a través de su cuenta en Twitter:

“Comunicado #2 sobre citación a Fiscalía



Acudo a la Fiscalía sin garantías:

1. Siempre he acudido a la justicia desde el 7 de agosto de 2010; lo hago ahora no obstante la ausencia de garantías

2. Los señores Fiscal y Vicefiscal desestimaron con inusitada velocidad los argumentos para declararse impedidos

3. El Presidente Juan Manuel Santos le pidió al Fiscal obligarme a asistir a la Fiscalía, lo informaron medios de comunicación. Esta es una interferencia ilegal del Presidente, igual a lo que ocurre en Venezuela donde el Gobierno utiliza la justicia para encarcelar disidentes. Se imagina la opinión pública que siendo yo Presidente esto hubiera ocurrido.

4. El señor Fiscal antes de enviarme citaciones dio entrevistas a la prensa nacional en las cuales mezcló las referencias a un hacker con acusaciones de Neo Fascistas a personas que estamos en desacuerdo con el proceso de entrega del país a la Farc - El Tiempo y El Espectador domingo anterior- e insinuando que yo estaría incurso en el delito de fraude procesal, cuando yo ninguna actuación sobre este tema he tenido ante autoridad alguna.

5. El gerente de la campaña del Presidente Santos ha comunicado que me denunciará penalmente y sin embargo la Fiscalía me cita antes de conocerse la denuncia.

6. Los puntos anteriores demuestran que realmente no se me cita en calidad de testigo, como lo han querido aparentar, sino como sindicado por las declaraciones de cólera del señor Fiscal ante mis críticas a la impunidad que el Presidente Santos y el señor Fiscal ofrecen al terrorismo.

7. Debo recordar a la ciudadanía que las averiguaciones sugeridas en mi cuenta de Twitter sobre el señor JJ Rendón fueron posteriores a la publicación de El Espectador sobre el pago de 12 millones del narcotráfico a los señores Rendón y Chica, asesores del Presidente Santos, por intermediación de asuntos de narcotráfico. Con el agravante que el señor Rendón abusó de un pasaporte humanitario de Colombia.

8. No tengo garantías: contrasta la falta de oportuna investigación sobre los posibles pagos del narcotráfico a asesores presidenciales por intermediación probada ante el Gobierno, con la celeridad para condenarme en declaraciones del señor Fiscal, demostrativas de animosidad y sesgo político.

9. No tengo garantías: la filtración de nombres de personas que revelé a la Fiscalía sobre el pago de rescate de una compañía china a la terrorista Farc, con el peligro para los ciudadanos que referí, es uno de los muchos casos en los cuales no he tenido garantías.

10. La información que he recibido sobre el señor Rendón, la campaña del Presidente Santos y la posible violación de topes de financiación, la entregaré a la Procuraduría, que desde la semana anterior anunció investigación sobre el ex funcionario Germán Chica y agregó mi nombre en la lista de personas que serían llamadas a declarar. Pediré toda la confidencialidad y protección a las personas cuyos nombres he de mencionar.

11. Acudo a la Fiscalía a cumplir con mis obligaciones, como siempre lo he hecho, y también a ejercer el derecho que tiene todo ciudadano de recusar a la autoridad por las razones invocadas que son de conocimiento público.



Álvaro Uribe Vélez

Bogotá mayo 13 de 2014”