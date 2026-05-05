Corte pide al Minsalud fortalecer examen clave para detectar enfermedades en recién nacidos

Este pronunciamiento de la Corte Constitucional a la cartera de Salud se da tras el estudio de una tutela presentada a favor de un niño a quien no se le practicó el tamizaje endocrino metabólico al momento de su nacimiento, pese a tratarse de un examen obligatorio.

El procedimiento fue negado por un médico bajo el argumento de que no estaba cubierto por el plan de beneficios y que “no servía”, lo que llevó a la madre a interponer una queja y luego acudir ante la Corte Constitucional por la falta de respuesta de la EPS.

Señaló el alto tribunal que la implementación del tamizaje neonatal aún presenta fallas que afectan la detección temprana de enfermedades en recién nacidos.

La orden de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud es que deberá diseñar un mecanismo verificable de seguimiento que incluya indicadores claros de cobertura, calidad y oportunidad, así como metas anuales e informes públicos que permitan medir su implementación por regiones y regímenes de afiliación.



Incluso, el llamado de atención también va encaminado a que existan nuevas estrategias de divulgación para que las EPS comprendan que este examen es obligatorio, universal, preventivo y debe realizarse automáticamente al momento del nacimiento, sin depender de síntomas ni interpretaciones contractuales.

En su fallo de tutela, la Corte Constitucional dispuso que el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, acelere la implementación del programa para lograr el 100 % de cobertura y operatividad del tamizaje neonatal básico a más tardar en 2027.