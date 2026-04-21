Corte Suprema inspeccionó Comisión de Acusación por caso de violación de topes electorales

La magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, adelantó una inspección en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes por el caso de violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente.

La diligencia buscaba determinar si se han presentado presuntas obstrucciones en las investigaciones por la presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente del 2022.

“¡Claro que ha habido una obstrucción! Han pasado 4 años desde la primera denuncia por violación de topes sin que la Comisión de Acusaciones abra una investigación formal contra Gustavo Petro. Sabíamos que, mientras el proceso estuviera en cabeza de su amigo Alirio Uribe, jamás iba a avanzar. Bien por la magistrada Lombana: nadie, mucho menos el presidente, puede estar por encima de la ley ni salir impune ante semejante hecho de corrupción”, dijo el representante a la Cámara del Centro Democrático Christian Garcés.

Horas antes de realizar la diligencia, Lombana había sido recusada por Alirio Uribe, uno de los representantes investigadores.



“La actuación que da lugar a la presente recusación se concreta en la adopción de medidas probatorias mediante las cuales se ha requerido la remisión de información amplia y detallada no solo respecto de los representantes investigadores que investigan al aforado presidente de la República, sino también de sus equipos de trabajo y entorno funcional. En particular, se ha solicitado la identificación de los integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), la relación de contratistas vinculados a los despachos, así como la recopilación de información relativa a sus funciones, actividades desarrolladas, informes de ejecución, intervenciones en sesiones, participación en proyectos de ley y demás aspectos propios del desempeño de sus funciones”, dice uno de los argumentos de la recusación.

Es importante recordar que hace dos semanas, por decisión mayoritaria, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le quitó a la magistrada Cristina Lombana todos los procesos que su despacho llevaba contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La magistrada Lombana fue recusada, y según explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, la decisión de la Sala de quitarle los procesos es porque la apariencia de la imparcialidad se ve afectada porque la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ya vinculo formalmente a Lombana en un proceso disciplinario donde Armando Benedetti fue denunciante.