CRC cuestionó reciente alocución de Abelardo De La Espriella por duración y temas no permitidos

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) emitió su más reciente informe acerca de la alocución presidencial emitida el pasado domingo 25 de octubre.

En esa intervención, el presidente Abelardo De La Espriella habló sobre varios temas, como el decreto del presupuesto general de la nación para el año 2027, la situación fiscal, las medidas de austeridad, el riesgo energético por el fenómeno de El Niño, la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto y el programa Colombia Mayor.

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Si bien la Comisión de Comunicaciones afirma que en la alocución se cumplieron buena parte de los requisitos establecidos por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el mismo ente regulador, sí hace varias advertencias y cuestionamientos frente a la limitación temática y temporal.

“Si bien la alocución se centró en asuntos que guardan relación con las funciones del Presidente de la República, durante algunos momentos el abordaje temático reiteró mensajes y acciones de la administración nacional que ya han sido tratadas en alocuciones anteriores o versan sobre medidas y perspectivas que se han dado a conocer previamente a la opinión pública a través de medios de comunicación o de las redes de Presidencia, por lo que se distanciaron temporalmente de los criterios de urgencia y excepcionalidad”, señaló la CRC en su informe.



Para el ente regulador también es preocupante haber usado la interrupción del espectro electromagnético y la parrilla de programación de los canales nacionales para emitir ataques a los opositores políticos y a medios de comunicación.

“La alocución incluyó críticas a un sector del periodismo y de los medios de comunicación, así como menciones a lo que el Jefe de Estado identificó como sus detractores políticos y a la «izquierda radical». Estas referencias chocan con los principios de pluralismo político y libertad de expresión y opiniones que, conforme a Resolución CRC 8091 de 2025, deben guiar las alocuciones presidenciales”, se puede leer en otro de los apartados del informe.

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El criterio que definitivamente incumplió el presidente fue la limitación temporal de la intervención: si bien el Gobierno solicitó 45 minutos, la CRC solo autorizó 30 minutos; sin embargo, el primer mandatario habló durante 39 minutos y 37 segundos, en flagrante incumplimiento del tiempo asignado.

La CRC concluye su informe advirtiendo que, si bien la alocución tuvo una recurrencia de una semana respecto a la anterior, realizada el 18 de octubre, se “comienza a constituir un patrón que continúa debilitando el cumplimiento de recurrencia”.