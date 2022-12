Crecimiento total de 2015 estará alrededor del 3,3 %: MinHacienda

Por una parte, el ministro Cárdenas aseguró que el crecimiento de 3,2 % en el tercer trimestre de 2015 “está en línea con nuestros pronósticos, hemos proyectado un crecimiento para 2015 del 3,3 %”.



Dijo que el sector agropecuario fue uno de los de mayor crecimiento, junto al de producción industrial, lo que ha generado que el crecimiento de la economía nacional sea aceptable en comparación con el resto de la región.



Sobre el cuarto trimestre de 2015, el jefe de la cartera económica previó que tendrá un crecimiento mayor, pues fue en octubre pasado cuando se abrió la Refinería de Cartagena, algo que presionará el crecimiento de la industria.



“Por eso el crecimiento del cuarto trimestre va a ser superior al 3,2 por ciento y por eso nosotros hemos mantenido ese pronóstico de que el año como un todo esté por el lado del 3,3 %”, finalizó. (Lea también: Producción petrolera completa dos meses por debajo del millón de barriles diario ).



Por otra parte, el ministro Cárdenas habló sobre el salario mínimo y enfatizó en que el Gobierno no expondrá su propuesta de aumento hasta no conocer la de los gremios, que se podría dar este viernes.



“El Gobierno no ha puesto su carta sobre la mesa, estamos esperando que hoy el sector empresarial haga lo propio, que planteen lo que están viendo en esta materia”, manifestó. (Vea además: Baja productividad incidiría en aumento de salario mínimo, según MinHacienda ).



Sin embargo, Cárdenas dijo que el Gobierno tiene todo el interés que se logre un aumento concertado entre trabajadores y gremios.



Finalmente, el jefe de la cartera económica aseguró que la inflación, que está en el 6,7 por ciento, será temporal y confía en que a finales de 2016 o comienzos de 2017 vuelva a estar alrededor del 4 %.



Sobre el dólar, confirmó que el Banco de la República está cerca de intervenir en el mercado y sacar a ofrecer 500 millones de dólares para estabilizar.



(Escuche también: En incremento de salario mínimo, el palo no está para cucharas: presidente Anif)



“Siempre y cuando el dólar esté al 7 por ciento por encima del promedio de los últimos 20 días, es decir, cuando sube muy bruscamente. No se ha llegado a ese escenario, estamos pendientes”, finalizó.