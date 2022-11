Cuadrado debutaría en Champions ante PSG en el Parque de los Príncipes

Hace un año el Chelsea eliminaba al París Saint-Germain de la Liga de Campeones, lo que confiere un trasfondo de revancha a la eliminatoria de octavos de final que ambos clubes comenzarán mañana en la capital francesa.



Será un duelo brillante entre dos equipos plagados de estrellas que el entrenador del Chelsea, José Mourinho, se encargó de calentar asegurando que el emparejamiento contra el PSG era "fácil", algo que no sentó bien en la capital francesa.



Los galos, entretanto, han ido empeorando su situación, con una trayectoria irregular en su liga y con un partido el pasado sábado que deja una factura muy alta: un empate concedido en los tres últimos minutos y tres lesionados de importancia.



No es la mejor forma de afrontar el choque contra el líder de la liga inglesa. Un escenario totalmente opuesto al del año pasado, cuando el PSG se enfrentó al Chelsea pleno de confianza y acabó eliminado tras perder 2-0 en Stamford Bridge (3-1 en el Parque de los Príncipes).



A los lesionados contra el Caen -Yohan Cabaye, Lucas Moura y Marquinhos-, el entrenador parisiense, Laurent Blanc, tiene que sumar las dudas sobre Thiago Motta y Blaise Matuidi, cuyo estado de salud no parece al cien por ciento.



El técnico puede tener problemas para conformar un centro del campo con garantías, lo que no es la mejor forma de medirse a un rival de la talla del Chelsea. La única buena noticia del PSG es que el argentino Javier Pastore ha vuelto a entrenarse y está a disposición del técnico.



El equipo cuenta con que su tridente ofensivo formado por Lavezzi, Ibrahimovic y Cavani se muestre eficaz para salir del Parque de los Príncipes con un resultado favorable.



En cuanto al conjunto del suroeste de Londres, que lidera la "Premier League" con solvencia, con siete puntos de diferencia sobre el Manchester City, recupera a una de sus estrellas, el delantero hispano-brasileño Diego Costa, quien no ha disputado los últimos tres partidos de los "blues" en liga por sanción.



Además de Costa, Cesc Fàbregas, máximo asistente de la liga inglesa, y que salió del banquillo en el partido ante el Everton del pasado miércoles, volverá a ser titular en el centro del campo de los londinenses, junto al serbio Nemanja Matic.



La única duda para el entrenador "blue", el portugués José Mourinho, es la del atacante brasileño Oscar, que se marchó lesionado en el último compromiso liguero, y su puesto podría ocuparlo el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, fichaje estrella del mercado de invierno en el Reino Unido.



La sorprendente eliminación del Chelsea de la Copa de Inglaterra a manos del modesto Bradford le ha permitido disponer de seis días de descanso antes de un encuentro marcado por muchos en el seno del club británico como uno de los más importantes del año.



Alineaciones probables:



París SG: Sirigu; Van der Wiel, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell; Verratti o Rabiot, Thiago Motta o Verratti, Matuidi o Pastore; Lavezzi, Ibrahimovic y Cavani.



Chelsea: Courtois; Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta; Matic, Fàbregas, Oscar, Willian, Hazard; y Diego Costa.



EFE.