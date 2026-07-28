¿Cuál es la enfermedad que tiene Angie Rodríguez?

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y actual directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, habló del diagnóstico médico que enfrenta, luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera pública una incapacidad de la gerente por razones psiquiátricas.

En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, la funcionaria aseguró que padece depresión y ansiedad, rechazó que estas condiciones afecten su capacidad profesional y calificó como "estigmatizantes" las declaraciones del mandatario.

¿Qué enfermedad tiene Angie Rodríguez?

Rodríguez explicó que fue diagnosticada con depresión y ansiedad, dos trastornos de salud mental por los que actualmente se encuentra bajo tratamiento y con una incapacidad médica que, según dijo, comenzó hace más de un mes.

"Básicamente lo que yo tengo es depresión, que para los oyentes, en términos coloquiales, es como una profunda tristeza. También tengo ansiedad, que es como ese estado de alerta y un miedo constante", afirmó.



La funcionaria sostuvo que ambas condiciones surgieron en medio de las situaciones que, según ella, vivió durante su paso por el Gobierno.

¿Cuándo fue diagnosticada?

Rodríguez indicó que el diagnóstico fue confirmado en noviembre de 2025, cuando se desempeñaba como directora del Dapre.

Contó que decidió acudir a un psiquiatra tras presentar síntomas como dificultades para dormir, falta de apetito y pensamientos constantes.

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"Cuando uno sienta este tipo de síntomas (...) acudir al psicólogo y al psiquiatra es una manera de ayudarse, porque son temas que parecen tabú, pero no lo son", expresó.

La exdirectora del Dapre insistió en que padecer depresión o ansiedad no significa perder las capacidades intelectuales o laborales.

"Eso no me invalida profesionalmente ni mucho menos tiene una afectación en mi intelecto ni en mi capacidad profesional para ejercer cualquier cargo público", aseguró.

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Además, señaló que, pese al diagnóstico, continuó desempeñando sus funciones en el Gobierno y aseguró que incluso recibió reconocimientos por su gestión.

Rodríguez también afirmó que cursa un doctorado en estudios políticos y sostuvo que obtuvo un promedio académico de 4,6 durante el semestre en el que atravesó la situación más compleja.

Señala a Gustavo Petro como su "mayor victimario"

Consultada sobre el origen de su estado de salud, Rodríguez aseguró que las presiones vividas durante su trabajo en el Gobierno influyeron en el desarrollo de su condición.

Incluso afirmó que considera al presidente Gustavo Petro como "su mayor victimario".

"Fue un tema llevado al extremo y que yo aguanté por creer en un proyecto político", manifestó.

Asimismo, cuestionó que el mandatario hiciera pública su incapacidad médica y sostuvo que utilizar un diagnóstico psiquiátrico para desacreditar a una persona envía un mensaje equivocado sobre la salud mental.

"Utilizar un diagnóstico psiquiátrico para descalificar públicamente a una persona no solamente me afecta a mí, sino que también envía un mensaje de estigmatización a millones de colombianos que viven con ansiedad y depresión y continúan trabajando, estudiando y aportando al país", concluyó.