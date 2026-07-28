“Es mi mayor victimario”: Angie Rodríguez a Petro por hacer públicos sus “problemas psiquiátricos”

La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, respondió públicamente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien hizo referencia a su incapacidad médica por razones psiquiátricas. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la funcionaria rechazó las afirmaciones del mandatario, aseguró que sus diagnósticos de depresión y ansiedad no afectan su capacidad profesional y sostuvo que el jefe de Estado ha sido “su mayor victimario” debido a las presiones laborales que, según afirmó, enfrentó durante su paso por el Gobierno Nacional.

Rodríguez, quien técnicamente continúa siendo directora del Fondo de Adaptación mientras permanece con incapacidad médica, explicó que no ha sido declarada insubsistente debido a su condición de salud. Sin embargo, el Gobierno designó un director encargado para la entidad mientras se resuelve su situación administrativa.

Durante la entrevista, la funcionaria cuestionó el manejo que el presidente Petro dio a un tema relacionado con su salud mental y aseguró que las declaraciones públicas del mandatario contribuyen a estigmatizar a quienes enfrentan enfermedades como la depresión y la ansiedad.

“Son desafortunadas, estigmatizantes, y repudio fuertemente como mujer esas declaraciones del señor presidente, porque eso no me invalida profesionalmente ni mucho menos tiene una afectación en mi intelecto ni en mi capacidad profesional para ejercer cualquier cargo público”, afirmó Rodríguez.



Salud mental: un llamado contra la estigmatización

La directora del Fondo de Adaptación explicó que fue diagnosticada con depresión y ansiedad en noviembre de 2025, cuando se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Según relató, decidió acudir a atención especializada tras experimentar síntomas como insomnio, pérdida del apetito y un estado permanente de preocupación.

Rodríguez aprovechó la entrevista para enviar un mensaje sobre la importancia de normalizar el cuidado de la salud mental y eliminar los prejuicios que aún existen alrededor de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

“Tener depresión no significa estar loco ni mucho menos ser incapaz”, manifestó, al tiempo que invitó a los colombianos a acudir a profesionales de la salud cuando identifiquen síntomas relacionados con estas enfermedades. La funcionaria señaló que millones de personas en Colombia y el mundo continúan desarrollando sus actividades laborales y académicas mientras reciben tratamiento por trastornos como la ansiedad o la depresión, razón por la cual consideró irresponsable utilizar este tipo de diagnósticos para descalificar públicamente a una persona.

Petro y Angie Rodríguez // Foto: AFP

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“Creo que es mi mayor victimario”

A la pregunta de si consideraba que las presiones dentro del Gobierno habían influido en el deterioro de su salud mental. La respuesta fue directa: “Creo que es mi mayor victimario”, aseguró Rodríguez al referirse al presidente Gustavo Petro. La funcionaria explicó que llegar a esa conclusión no ha sido sencillo, pues durante varios años trabajó estrechamente con el mandatario y permaneció como una de las funcionarias de mayor duración en la Dirección del DAPRE.

“Fueron muchos temas llevados al extremo y que yo aguanté por creer en un proyecto político”, agregó durante la conversación.

Defiende su desempeño profesional

Rodríguez rechazó cualquier insinuación de que su diagnóstico haya afectado su desempeño como servidora pública. Por el contrario, recordó que, después de conocer su condición médica, continuó recibiendo nuevas responsabilidades dentro del Gobierno.

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Según explicó, durante ese periodo fue designada como superintendente de Salud ad hoc para asuntos relacionados con la Nueva EPS y posteriormente fue encargada de la gerencia del Fondo de Adaptación.

Asimismo, destacó que recibió reconocimientos por su gestión y que, paralelamente, continuó con sus estudios doctorales en la Universidad Externado de Colombia, donde aseguró haber obtenido uno de los mejores promedios académicos de su semestre.

Para la funcionaria, estos hechos demuestran que un diagnóstico de salud mental no representa una incapacidad para ejercer funciones públicas ni disminuye las competencias profesionales de una persona.

El punto de ruptura con el Gobierno

Durante la entrevista también explicó cuál considera que fue el momento en que comenzó el deterioro definitivo de su relación con el presidente Petro. Rodríguez afirmó que las diferencias surgieron cuando empezó a manifestar desacuerdos frente a decisiones del Ejecutivo que, según dijo, consideraba inconvenientes.

De acuerdo con su versión, el episodio que terminó por desencadenar la crisis ocurrió cuando expresó su oposición al traslado de recursos del Fondo de Adaptación destinados a proyectos en La Mojana, particularmente relacionados con el cierre de Caregato.

La funcionaria sostuvo que manifestó sus reparos porque, según afirmó, la propuesta no contaba con los estudios técnicos necesarios para justificar esa decisión.