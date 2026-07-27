Lluvia de nombramientos notariales al cierre del Gobierno Petro desata cuestionamientos

A pocos días de la finalización del mandato del presidente Gustavo Petro, el Gobierno expidió una serie de decretos con nombramientos en notarías que han despertado cuestionamientos por realizarse en la recta final de la administración. Entre el 17 y el 24 de julio fueron firmados al menos 13 decretos relacionados con designaciones notariales y la creación de una nueva notaría.

Los decretos, publicados en la página del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), incluyen designaciones en interinidad para notarías de Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Chía y Zipaquirá, además de la creación de una nueva notaría en Rionegro, Antioquia.

Uno de los casos fue denunciado por el exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, quien cuestionó la designación de Jorge Armando Ruiz Viveros como notario interino de la Notaría Décima de Cali.

"Petro se despide nombrando como notario interino de Cali a Jorge Armando Ruiz Viveros, quien figuró como asesor de la UTL de la exconcejal y hoy representante a la Cámara (del Pacto Histórico), Ana Leidy Erazo", aseguró Bravo.



Las designaciones más recientes comenzaron el 17 de julio con los decretos 0774, 0775 y 0776, mediante los cuales fueron nombrados notarios en las notarías Séptima y Décima de Cali, y en la Notaría Primera de Zipaquirá.

Posteriormente, el 22 de julio, el Gobierno expidió el Decreto 0791 para designar un notario interino en la Notaría Veinte de Cali.

La mayor parte de los nombramientos se concentró el 24 de julio. Ese día fueron expedidos los decretos 0805 al 0812, que incluyen designaciones en las notarías Segunda y Séptima de Barranquilla, Sexta de Medellín, Catorce de Cali, Segunda de Chía y Sesenta y Uno de Bogotá. Ese mismo día también se firmó el Decreto 0811, mediante el cual se creó la Notaría Tercera del Círculo Notarial de Rionegro, Antioquia.

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A estas decisiones se suma el Decreto 0706, antes de los ya mencionados, del 7 de julio de 2026, con el que el Gobierno designó en interinidad a un notario para la Notaría Sexta del Círculo Notarial de Cartagena.