¿Cuál piso es mejor para vivir? Esto debe saber antes de comprar o arrendar un apartamento

Al momento de comprar o arrendar un apartamento, entre los aspectos que más se revisan suelen estar la ubicación, el precio, el transporte y las condiciones del barrio. Sin embargo, hay otro factor que puede incidir en la experiencia de vivir en una vivienda: el piso en el que está ubicada.

De acuerdo con expertos de Metrocuadrado, la altura puede tener relación con el ruido exterior, la entrada de luz, la ventilación y hasta con la vista hacia la calle. Por ello, hay características que conviene identificar en cada edificio antes de tomar una decisión.

¿Cuál es el mejor piso para vivir en un apartamento?

Los pisos intermedios, que van desde el cuarto nivel hasta el penúltimo, pueden ser una alternativa para quienes buscan determinadas condiciones de habitabilidad.



Al estar alejados de la calle, estos apartamentos suelen estar menos expuestos al ruido exterior y a la contaminación. Además, pueden tener mayor entrada de luz natural y mejores vistas que las viviendas ubicadas en los primeros pisos.

Sin embargo, no existe un nivel que sea más conveniente para todos los casos. La elección depende del presupuesto, las necesidades de quienes van a habitar el inmueble y las características de la construcción.

Viviendas de Interés Social referencia Foto: Alcaldía de Bogotá

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¿Qué ventajas tienen los apartamentos de los primeros pisos?

Los apartamentos que se encuentran entre los primeros cuatro pisos suelen tener un precio más bajo, entre otros factores relacionados con las condiciones de iluminación y las vistas desde las ventanas.

Sin embargo, vivir en estos niveles también puede tener algunas ventajas. De acuerdo con el diseño del edificio, pueden contar con acceso a terrazas, zonas comunes o incluso una mayor área privada.

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Por tal motivo, el precio no debería ser el único elemento para comparar un apartamento en los primeros niveles con uno ubicado en pisos superiores. La distribución, los espacios disponibles y las condiciones del inmueble también pueden modificar su valor.

¿Por qué muchos prefieren los últimos pisos?

Vivir en los niveles superiores puede brindar más ventilación y mejores vistas. De hecho, arquitectos expertos consideran que, en edificios con ascensor, ubicarse por encima del sexto piso puede permitir aprovechar la circulación del viento.

Pero el último piso, en específico, tiene algunas condiciones que deben revisarse antes de tomar una decisión. Si existen problemas en las cubiertas del edificio, el apartamento puede verse afectado mientras la copropiedad realiza las reparaciones correspondientes.

Por otro lado, también es importante considerar la evacuación en caso de una emergencia. Quienes viven en los pisos más altos pueden enfrentar mayores tiempos de desplazamiento para salir del edificio.

Aun así, algunos apartamentos ubicados en el último nivel cuentan con terrazas u otros espacios que hacen parte de la vivienda, por lo que las condiciones cambian según el diseño y la administración del edificio.

Antes de comprar o arrendar, además del precio y la ubicación, conviene revisar el estado de las cubiertas y zonas comunes, el nivel de ruido, la iluminación, la ventilación y las condiciones de evacuación.