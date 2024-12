¿Cuáles son los reparos sobre la jurisdicción agraria? Hay preocupación en varios sectores

Varios expertos, entre exministros, líderes ambientales, organizaciones internacionales y políticos, publicaron una carta abierta con los reparos que tienen sobre el proyecto de ley que busca reglamentar la Jurisdicción Agraria.

En diálogo con Mañanas Blu, Julia Miranda, representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, habló sobre el proyecto y entregó detales de los reparos, pues ha sido una de la voces más activas en alertar sobre el riesgo que representa la nueva legislación encaminada a regular esta jurisdicción, que deriva de los acuerdos de paz con las Farc.

Preocupaciones sobre la ocupación de tierras Una de las preocupaciones más destacadas es el punto seis de la carta, que menciona el posible incentivo a la ocupación de tierras privadas y estatales, algo que, según los expertos, podría generar problemas jurídicos.

Miranda enfatiza que el proyecto de ley presenta un juez agrario que podría volverse omnipotente y, al mismo tiempo, no regular adecuadamente los temas ambientales. Los contextos de ruralidad en Colombia son diversos y complejos; 90% del territorio nacional se considera rural y abarca ecosistemas vitales, bosques y territorios indígenas. La necesidad de una regulación clara Miranda subraya que la ocupación de baldíos de la nación debe tener un tratamiento diferenciado, y no se pueden garantizar derechos a quienes ocupan tierras de manera ilegal. El momento es crítico, y el debate en Congreso se encuentra en una fase importante, con comisiones conjuntas analizando el proyecto de ley. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre si realmente se defenderán los intereses del medio ambiente frente a la urgencia de la legislación agraria. El impacto legal y medioambiental Desde la perspectiva de los detractores de la ley, la premisa que subyace a la legislación es peligrosa: equiparar lo rural a lo agrario. Este enfoque ignoraría aspectos fundamentales del medio ambiente y la conservación. La representante advierte que esta percepción debe cambiar y que el juez agrario debe enfocarse exclusivamente en cuestiones de tierras y no asumir competencias que pertenecen a otras áreas del derecho.

