Cuenta de la ONU Colombia en Twitter divulgó video de falso representante Andrés Gutiérrez

Andrés Gutiérrez, quien se hizo pasar por falso representante de la niñez y juventud de la ONU, les anotó también un gol a las redes sociales del organismo internacional en Colombia.

La cuenta de Twitter @ONUColombia, que según Julio José Orozco -que desenmascaró al suplantador- es la oficial del organismo internacional en Colombia, divulgó el 12 de agosto de 2017 un video en la que Gutiérrez daba un discurso con ocasión del Día Internacional de la Juventud.

"En el Día internacional de la Juventud, Andrés Gutiérrez, representante de Niñez y Juventud en América Latina, ratifica compromiso con la paz", se dijo en la publicación que fue borrada de la red social cuando varios tuiteros la descubrieron y compartieron.

BLU Radio contactó a Orozco para confirmar si la cuenta era la oficial de ONU Colombia.

“Lo que sucede es que Twitter hace mucho tiempo no verifica cuentas, pero esa es la oficial de la ONU en Colombia”, aseguró el jurista.

Según Orozco, la publicación fue ‘un gol “de chilena en tiempo extra”’.

El faso representante, cuya historia recuerda la del ‘embajador de la India, estuvo incluso en la Casa de Nariño y embaucó a varios funcionarios del Gobierno. El suplantador, por si fuera poco, vendía ‘títulos de embajador de la ONU’ a mandatarios locales del país y personalidades.

La farsa de Gutiérrez le valió incluso un premio de academia, la de Artes y Ciencias Políticas de Washington que le enregó un galardón al Liderazgo Joven en 2019.

Sin embargo, las andanzas del falso representante de la ONU terminaron cuando el abogado Orozco le siguió la pista y lo confrontó.

“[Me dijo] con quién tenía el gusto, le dije que él sabía con quién tenía el gusto, porque por supuesto en mi WhatsApp aparece mi fotografía, la que él usa, y entonces me dijo que no me podía contestar porque era pascua judía. En efecto me di cuenta de con quién estábamos tratando, porque ni era pascua judía ni él era judío”, relató Orozco a Noticias Caracol.

A Gutiérrez la Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington le retiró el premio apenas se conoció el engaño y ahora enfrenta una demanda por falsedad y suplantación.

