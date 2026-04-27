Cuidado si va a viajar este puente festivo: recomendaciones para proteger su casa de robos

Se aproxima el festivo del 1 de mayo, mismo que corresponde al Día Internacional del Trabajo, y que justo caerá el próximo viernes, para formar un fin de semana largo, siendo una temporada propicia para que miles de familias aprovechen y salgan de viaje.

Si bien, será un fin de semana para descansar, también es una oportunidad para que los delincuentes hagan de las suyas. Las cifras confirman esto, pues el hurto a residencias sigue siendo uno de los delitos que más afecta a los colombianos, con más de 25.000 denuncias registradas en 2025.

Resulta que, en ciudades como Bogotá, por ejemplo, la percepción de inseguridad es elevada, y no basta solo con cerrar la puerta antes de salir, pues los bandidos se las ingenian para ingresar de manera ilegal a las residencias. De ese modo, la prevención es clave si va a salir, especialmente en temporadas donde las viviendas quedan solas por varios días.



Cuidado si viaja este puente festivo

Según datos revelados por la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2025, cerca del 43 % de los hogares en Bogotá se sienten inseguros en sus barrios, una señal que preocupa por la manera en la que los colombianos perciben dejar su vivienda sin supervisión.

El cambio, según afirman expertos, se encuentra en anticiparse. César Rodríguez, quien es el vicepresidente de Siniestros y Operaciones en HDI Seguros Colombia, explica que “cada vez más, se observa un cambio en la manera en que los hogares entienden la seguridad residencial, pasando de una lógica reactiva a una visión preventiva”.



Revisar puertas y cerraduras antes de salir.

Evitar dejar señales evidentes de que la casa está sola.

Coordinar con vecinos para vigilar la vivienda.

Este tipo de pequeñas acciones pueden hacer la diferencia a la hora de salir de casa.



Cómo proteger la casa de robos Foto: Freepik

Cómo proteger la casa de robos

Más allá de solo cerrar la puerta o dejar encendida la luz, existen prácticas que pueden reducir el riesgo. Una de ellas es no dejar pistas de su ausencia. Publicar fotos del viaje en tiempo real o dejar acumulando correspondencia es una señal de que usted no se encuentra en su vivienda.

Otro detalle clave es poder apoyarse en tecnología. Sistemas de monitoreo como cámaras o sensores de movimiento permiten detectar cualquier anomalía o actividad sospechosa a tiempo.



Evitar publicar en redes sociales que está fuera.

Instalar cámaras o alarmas de seguridad.

Usar temporizadores para encender luces en la noche.

Estas herramientas no solo disuaden, sino que ayudan a reaccionar rápido ante cualquier intento de intrusión.



Cómo reducir el riesgo de hurto

La prevención no concluye en lo físico, sino que tener un registro de bienes en el hogar también es importante en caso de que ocurra un robo. Documentar electrodomésticos y objetos de valor facilita cualquier proceso posterior.

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Además, contar con un seguro de hogar se convierte en un respaldo clave. No evita el delito, pero sí reduce el impacto económico que puede dejar una situación inesperada.



Hacer inventario de objetos de valor.

Evaluar opciones de seguro para el hogar.

Revisar instalaciones antes de salir por varios días.

Rodríguez así lo resume: “contar con un seguro de hogar representa la posibilidad de proteger aquello que se construye con esfuerzo durante años”.