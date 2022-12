Cultivadores de papa, a punto de regresar a paro nacional

Santos incumplió las promesas que hizo en la mesa de diálogo.

Desde Duitama, Boyacá, el presidente Santos respondió y pidió no hacer eco a este tipo de anuncios tras asegurar que el Gobierno viene cumpliendo con los compromisos pactados: “no hay ninguna razón sobre incumplimientos y paros, ojalá no vayan a cometer la irresponsabilidad de llamar a algo que no se justifica”. (Vea más detalles de lo que dijo Santos en este video de Noticias Caracol).

Además, el primer mandatario también aseguró que al sector cafetero se le ha venido cumpliendo con más de $760 mil millones.