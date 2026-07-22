Curul de paz defiende apoyo al gobierno de De La Espriella: "No hubo una transacción política"

En medio del debate por el respaldo de 11 curules de paz al gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, el representante a la Cámara por Montes de María, Luis Ramiro Ricardo Buelvas, afirmó en Mañanas Blu 10:30 que la decisión se tomó con base en criterios técnicos y políticos, pero descartó que se trate de una negociación o una alianza partidista.

El congresista recordó que las curules de paz surgieron del Acuerdo de Paz de 2016 y que su misión es representar a las víctimas del conflicto armado, los municipios PDET y las comunidades campesinas. En ese sentido, explicó que su prioridad es garantizar que esos temas continúen siendo atendidos por el próximo Gobierno.

De La Espriella en Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

Ricardo Buelvas señaló que una de las motivaciones para abrir un canal de diálogo con la nueva administración fueron las falencias que, a su juicio, dejó la implementación de la política de "paz total". Según dijo, las víctimas del conflicto quedaron relegadas durante el desarrollo de esa estrategia y aún existen compromisos pendientes frente a la implementación del Acuerdo de Paz.

El representante explicó que las curules de paz sostuvieron una reunión con el ministro designado Rodrigo Lara, en la que plantearon la necesidad de construir una hoja de ruta que permita garantizar la atención a las víctimas, el desarrollo de los municipios PDET y el fortalecimiento del campo colombiano durante el próximo cuatrienio.



Frente a las críticas de distintos sectores políticos, Ricardo Buelvas rechazó que el acercamiento con el gobierno electo pueda interpretarse como una "transacción política". Aseguró que las curules de paz mantienen independencia frente a los partidos y que su respaldo estará condicionado al cumplimiento de compromisos con los territorios más afectados por el conflicto armado.

Finalmente, insistió en que la implementación del Acuerdo de Paz debe asumirse como una política de Estado y no como una iniciativa exclusiva de un gobierno, razón por la que consideró necesario abrir espacios de diálogo con la administración entrante para garantizar la continuidad de las acciones en favor de las víctimas y las comunidades rurales.

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