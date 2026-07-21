Once congresistas de las curules de paz apoyarán gobierno de Abelardo De La Espriella

Once de los 16 congresistas que ocupan las curules de paz en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 firmaron una declaración conjunta en la que expresaron su apoyo al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

En el comunicado aseguraron que, cada uno, en representación de las organizaciones, asociaciones, consejos comunitarios, resguardos indígenas y grupos significativos de ciudadanos que avalaron las candidaturas, manifestaban de manera libre, autónoma e independiente el apoyo.

“Luego de un ejercicio de reflexión responsable, estamos convencidos de que Colombia atraviesa un momento que demanda grandeza, responsabilidad y la capacidad de anteponer el interés nacional y el bienestar de los territorios históricamente excluidos a cualquier diferencia política. Consideramos que la construcción de La Patria Milagro debe comenzar, necesariamente, en los municipios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, la exclusión y la débil presencia institucional”, dice la declaración.

Los firmantes también sostienen que la paz no puede limitarse al silenciamiento de las armas, sino que debe traducirse en oportunidades reales para las comunidades, el cierre de brechas sociales y una presencia efectiva del Estado.



“Esperamos del Gobierno Nacional una política de paz seria, responsable y eficaz que permita avanzar hacia la terminación definitiva del conflicto armado. Igualmente, confiamos en que La Patria Milagro honre, de manera efectiva, la deuda histórica que el Estado mantiene con millones de víctimas del conflicto armado. La reparación integral constituye un mandato constitucional, legal y ético que no admite más dilaciones”, afirmaron.

En el cierre del documento, los representantes hacen un llamado a todos los sectores de la sociedad para trabajar por una etapa de reconciliación, desarrollo y esperanza para el país. Aseguran que su respaldo estará guiado por la defensa de los intereses de los territorios que representan y que actuarán con independencia, responsabilidad y lealtad hacia quienes depositaron en ellos su confianza.

Entre los firmantes está Jorge Rodrigo Tovar Vélez, James Mosquera Torres, Karen López, Juan Carlos Vargas, Luis Ramiro Ricardo Buelvas, Javier López Díaz, Alejandro Castillo Gaitán, Janneth Sabogal y Jhon Fredy V., entre otros.