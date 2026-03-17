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Blu Radio  / Nación  / Daniel Briceño responde a Morris y defiende sus denuncias por presuntas irregularidades en RTVC

Daniel Briceño responde a Morris y defiende sus denuncias por presuntas irregularidades en RTVC

Daniel Briceño, conocido por su control político en plataformas digitales, aseguró que su ejercicio no se limita a la opinión pública, sino que constituye el primer paso de un proceso legal formal contra la presunta corrupción y el mal manejo de recursos públicos.

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