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Blu Radio  / Nación  / De La Espriella anunció alianza con Guyana para fortalecer seguridad y desarrollo energético

De La Espriella anunció alianza con Guyana para fortalecer seguridad y desarrollo energético

El presidente electo informó que trabajará junto al gobierno de Guyana en proyectos de seguridad, energía y desarrollo del sector del gas, como parte de su estrategia para reactivar la exploración y la producción energética en Colombia.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella //
Foto: AFP
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 4 de jul, 2026

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció una alianza con el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, para desarrollar proyectos conjuntos en materia de seguridad, energía y gas.

Según explicó, la cooperación buscará apoyar la reactivación de la exploración y producción energética en Colombia, una de las apuestas que ha planteado para su gobierno.

De la Espriella señaló que Guyana, uno de los países con mayor crecimiento en la producción de petróleo en la región durante los últimos años, aportaría experiencia técnica, conocimiento e inversión para fortalecer el desarrollo del sector energético colombiano.

El mandatario electo indicó que la alianza también contempla el intercambio de experiencias en temas de seguridad y el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países.

El anuncio se conoce a casi un mes del inicio del nuevo gobierno y en medio del debate sobre el rumbo que tendrá la política energética del país durante los próximos cuatro años.

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