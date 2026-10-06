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Blu Radio  / Nación  / De La Espriella ordena acompañamiento a militares detenidos por el magnicidio de presidente de Haití

De La Espriella ordena acompañamiento a militares detenidos por el magnicidio de presidente de Haití

El mandatario también pidió un acompañamiento económico para las familias de los militares.

Extraditan desde Haití a Estados Unidos a 17 exmilitares colombianos vinculados al magnicidio de Jovenel Moïse
Extraditan desde Haití a Estados Unidos a 17 exmilitares colombianos vinculados al magnicidio de Jovenel Moïse
Foto: EFE
Por: Mateo Piñeros
 /  Felipe García
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella le pidió a los ministerios de justicia y defensa que brinden un acompañamiento jurídico a los militares colombianos que están detenidos en Estados Unidos señalados por su presunta participación en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise.

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“Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”, dijo De La Espriella.

Fotografía de los militares colombianos capturados en Haití en 2021, señalados del asesinato del presidente Jovenel Moïse.
Fotografía de los militares colombianos capturados en Haití en 2021, señalados del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Foto AFP.

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El mandatario también dijo que es necesario que se esclarezca lo sucedido. Es importante recordar que los militares estuvieron detenido en Haití desde el mes de julio de 2021, cuando ocurrió el magnicidio. Sin embargo, en las últimas semanas fueron trasladados a Estados Unidos.

“No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno. No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”, aseguró el mandatario.

Mindefensa sobre militares detenidos por asesinato de presidente de Haití: sus familias no estarán solas

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El ministro de Defensa, Jorge Mora, se pronunció sobre la orden impartida por el presidente Abelardo De La Espriella para brindar asistencia jurídica a los militares colombianos detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití.

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A través de X, el ministro Mora aseguró que el Ministerio de Defensa cumplirá la instrucción presidencial y garantizará el acompañamiento de los uniformados durante el proceso, así como el respaldo a sus familias. “Nuestros militares tendrán acompañamiento jurídico y sus familias no estarán solas”.

El general Mora señaló que el objetivo será garantizar que los militares puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, siempre bajo el respeto al debido proceso “Garantizaremos que puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, con respeto absoluto al debido proceso”, sostuvo.

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El jefe de la cartera de Defensa también destacó que el respaldo institucional a los integrantes de la Fuerza Pública debe estar acompañado por el respeto a las actuaciones judiciales y las garantías procesales. “Defender a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública también significa garantizar que la justicia actúe con todas las garantías”, manifestó Mora.

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