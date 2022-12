¿Deben o no los artistas marchar en el paro del 21 de noviembre? Expertos debaten

La marcha del próximo 21 de noviembre ha generado diversas reacciones en todo el país y algunos de los más activos han sido los artistas.

Ante esto, se ha generado una enorme polémica sobre la participación de estas estrellas en temas políticos.

En BLU Radio hablamos con Fernán Martínez, periodista y mánager de talento, quien aseguró que este tipo de manifestaciones pueden afectar los negocios que tengan los artistas con algunas marcas.

No obstante, la actriz y modelo colombiana Carolina Guerra expresó que “no todos los artistas son un producto”.

“No comprometemos nuestras convicciones con los negocios. A lo largo de los años he aprendido que las causas sociales son más importantes para mí que el dinero”, indicó Carolina.

A este análisis se sumó el actor Nicolás Montero quien no descarta las reacciones de las marcas ante las posturas políticas de los artistas.

“Las marcas son independientes de tomar decisiones, lo que no me parece sano es que los artistas, o que cualquier ser humano, tengan que sentir un miedo por tener convicción política”, indicó Montero.

A su vez, Juan Fernando Fonseca Carrera, más conocido artísticamente como ‘Fonseca’, hizo un llamado a dejar de lado las polarizaciones para poder construir un mejor país.

“La verdad es que no me he pronunciado sobre el paro, pero sí creo que en Colombia debemos dejar de polarizarnos y entender que se puede pensar de una manera diferente”, indicó.

“En Colombia se nos volvió un tema molesto eso de decir que todos debemos ser de un bando y eso es lo absurdo”, puntualizó.

