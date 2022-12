Decir que es sugestión colectiva es insultante: padre de afectada en Bolívar

Héctor Miranda, el padre de Lady Laura Miranda, una de las niñas hospitalizadas después de aplicarse la vacuna contra el papiloma humano, explicó en diálogo con BLU Radio que la menor comenzó a presentar síntomas extraños en la tercera semana de mayo, donde tuvo que ser hospitalizada por dolor de cabeza y de sus extremidades.

Según Miranda, pensar que se trata de una sugestión colectiva o social es “bastante irresponsable e insultante porque la población afectada de niñas está entre los 9 y 16 años. No tenemos niños, no tenemos hombres, no tenemos adultos afectados” (Lea también: Estamos ante un fenómeno de sugestión: Santos sobre vacuna del VPH ).

"Sospechamos de la vacuna es porque es lo único extraño que se les ha aplicado a las niñas", agregó.

Por otro lado, desmintió las versiones que indicaban que algunas niñas que no habían sido vacunadas también presentaban síntomas.

Además el padre de la menor afectada lamentó que muchos médicos y enfermeros se burlan de la situación de las menores y aseguró que en Carmen de Bolívar los especialistas coinciden con la versión del Gobierno de tratarse de una sugestión social (Escuche también: Santos ordenó a MinSalud viajar a Carmen de Bolívar por problemas con VPH ).

El vocero de las familias afectadas por el extraño caso de la vacuna contra el papiloma humano reveló que han evaluado la creación de una asociación que les ayude a todos a estar informados.

Finalmente, dijo que confía en que se pueda determinar a ciencia cierta el riesgo que genera la vacuna contra el virus del papiloma humano.

“Pedir disculpas a ustedes, al presidente, si estaríamos equivocados en esta sospecha que tenemos de la vacuna, seguiríamos el plan de vacunación”, comentó.