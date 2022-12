Decisión de Corte sobre glifosato permitirá avanzar hacia fumigación aérea: canciller

El canciller Carlos Holmes Trujillo intervino este viernes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se refirió a varios temas en materia de implementación del acuerdo de paz, el asesinato de excombatientes y líderes sociales y los esfuerzos del Gobierno para combatir el narcotráfico.

"Este consejo debe entender que con coca será mucho más difícil la tarea de consolidación de la paz en el país, razón por la cual combatirla es una acción eficaz para garantizar la paz en Colombia", aseguró.

De la decisión de la Corte Constitucional sobre el glifosato, dijo el canciller que, a su modo de verlo, la sentencia abre la posibilidad para que el Gobierno utilice la aspersión aérea con el fin de reducir las más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos que hay en el país. Según resaltó Trujillo, son una herencia de la administración pasada.

“La acción del Gobierno del presidente Iván Duque se dirige a disponer del mayor número de herramientas posibles para la lucha contra las drogas: erradicación forzosa, erradicación voluntaria, acuerdo con las comunidades, fumigación a bajas alturas, oportunidad que en estos momentos se abre a raíz de la decisión que tomó la Corte Constitucional, la cual permitirá eliminar todos los riesgos posibles y avanzar en esa tarea como uno de los mecanismos necesarios para hacerle frente al problema mundial”, dijo el canciller.

El canciller también se refirió al caso de ‘Jesús Santrich’, Iván Márquez, ‘El Paisa’ y otros excombatienes, como ‘Romaña’, que abandonaron el proceso de paz.

Dijo que el Gobierno no tolerará estas conductas, pero que sí apoyará a los excombatientes que mantengan su compromiso con lo acordado en La Habana.

“El 16 % de la comandancia de esa antigua guerrilla no ha aportado verdad, no ha asistido a las audiencias, mostrando poco interés en la reparación de las víctimas y no se ha comprometido con las garantías de no repetición al desconocerse su paradero en la actualidad”, expresó Trujillo.

