Declaración de MinInterior fue un desliz, no lo debió decir: Gaviria

En entrevista con BLU Radio, el expresidente César Gaviria consideró “un desliz” la declaración del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de invitar a votar por la Unidad Nacional el próximo 25 de octubre.



“Eso es un desliz, se equivocó, no lo debió decir”, enfatizó el expresidente Gaviria.



Sin embargo, dijo que espera que esa declaración de participación en política no le pueda costar su cargo.



“Espero que no sea así pero sí es un desliz, claro que esa es una tradición muy rara, en Colombia la Constitución no dice que los funcionarios públicos no pueden hacer política, eso se reformó en 2003 pero la Corte Constitucional tumbó una ley estatutaria pero la Constitución ya no lo dice”, explicó.



Incluso, estimó que llegará el momento en el que “Colombia llegue a la madurez de todas las democracias de aceptar que los funcionarios públicos puedan hacer cierta política”.



El expresidente César Gaviria también habló en BLU Radio sobre las investigaciones por la masacre de El Aro, por la que la Fiscalía pidió investigar al expresidente Álvaro Uribe.



“El país tiene que echar esos procesos a justicia transicional. Que se produzcan los fallos que se van a producir y no volver a abrir procesos que tengan que ver con la guerra (…) Hasta donde yo entiendo es lo que se está definiendo en La Habana”, manifestó, al agregar que lo que hizo la Fiscalía fue remitir la investigación a la Corte Suprema de Justicia para que investigue el caso.



De otro lado, el exmandatario indicó que el procurador Alejandro Ordóñez está “empezando a delinquir en materia grave”, en referencia a las acusaciones del jefe del Ministerio Público en las que insiste en que en La Habana se pactó judicializar a Álvaro Uribe.



“Él no tiene ninguna prueba. Hacer acusaciones tan graves es incurrir en un delito. Que él haga politiquería, eso es lo que hace, pero el tema es que está empezando a delinquir en materia grave”, dijo.



Además, indicó que se resiste a creer que personas “de esa seriedad”, como los negociadores de paz del Gobierno, hayan incurrido en un “delito tan atroz, como el que dice el procurador”.