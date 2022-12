Declaraciones que me relacionan con chuzadas son un plan criminal: exfiscal Martínez

Luego de la columna del periodista Daniel Coronell en la que publicó las declaraciones de dos exfuncionarios que la Fiscalía que aseguraron que las interceptaciones ilegales a facilitadores y negociadores del proceso de paz fueron hechas por orden de Néstor Humberto Martínez, el ya exfiscal envió un comunicado de prensa en el que afirma que todo hace parte de un plan criminal que ya está siendo investigado por las autoridades.

"En el marco de una investigación criminal en curso, desde el año anterior la Fiscalía General de la Nación tiene evidencias probatorias de que, desde la cárcel la Picota de Bogotá, un grupo de personas investigadas y judicializadas durante mi gestión gestaba una conspiración contra el suscrito, apelando inclusive a falsos testimonios”, dice el comunicado.

“Las pruebas revelan de que en las mismas cárceles se contactaba a exfuncionarios de la Fiscalía presos por corrupción, para que a través de falsos testimonios involucraran en actividades ilícitas al propio fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, a manera de retaliación por las investigaciones adelantadas. Fallaron en los primeros intentos", agregó Martínez Neira.

Sobre las declaraciones del exfiscal especializado contra las bandas criminales Fabio Augusto Martínez Lugo, y del antiguo agente del CTI Luis Carlos Gómez Góngora, coordinador de la Sala Diamante, que es la de interceptaciones, quienes aseguraron que los resultados de las interceptaciones ilegales se las entregaban a Néstor Humberto a través del brigadier general (r) Luis Alberto Pérez, Martínez Neira aseguró que se trataba de “una mentira con cara de delito".

"Si los diálogos de paz terminaron el mismo mes en que tomé posesión del cargo de fiscal general, en agosto de 2016, cómo es posible que se me atribuya interceptaciones durante los diálogos”, dijo.

“No puede existir un solo documento que así lo pruebe, porque no distingo ni me he reunido con los autores de la declaración firmada, por lo cual ellos no tienen conocimiento directo de nada y no pueden hacer esa afirmación. Es decir, no pueden ser testigos del hecho sobre el que declaran, por lo que su aseveración es insostenible. Para fortuna de la verdad, el sistema de interceptaciones de la Fiscalía es inmodificable y guarda trazo exacto de todo lo acontecido", agregó.

También aseguró que nunca escuchó una conversación de los facilitadores y negociadores del proceso de paz.

"El general Pérez podrá corroborar que tal versión es completamente falsa, porque nunca recibí nada de él en estas materias", concluyó.

Finalmente, aseguró que mientras fue fiscal no tuvo capacidades para intervenir esa clase de mensajes de texto.

El exfiscal Martínez asegura que está "ante el grave peligro de ser víctima fatal de un montaje" y por eso, solicitó a la Fiscalía "concluir lo más pronto posible las investigaciones que se basan en pruebas acopiadas cobre el plan de involucrarlo en actividades ilícitas, a través de falsos testimonios”.

“Ojalá las evidencias y grabaciones acumuladas en esta indagación se den a la publicidad, para que se conozca los actores que sirven de determinadores y financiadores de este concierto para delinquir", dijo.

Según las declaraciones de los dos exfuncionarios de la Fiscalía, se interceptaron ilegalmente las líneas del jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, al senador Iván Cepeda, a la exsenadora Piedad Córdoba, al exministro Álvaro Leyva Durán y a los abogados Diego Martínez y Enrique Santiago, asesores jurídicos de las Farc para la negociación.

