Decretan preemergencia ambiental en Santiago de Chile por alta contaminación

Las autoridades de la capital chilena decretaron este martes "preemergencia" ambiental para el martes, debido a la persistencia de la mala calidad del aire que llevaron a vivir una situación de "emergencia" el lunes por primera vez en 16 años.



"La calidad del aire no ha mejorado radicalmente", dijo el intendente (gobernador) de Santiago, Claudio Orrego.



El estado de preemergencia ambiental implica que no podrán circular los vehículos con catalizador cuyas placas patentes terminen en 5 y 6; además de aquellos sin sello verde con placas finalizadas en 9, 0, 1, 2, 3 y 4.



Adicionalmente se mantiene la prohibición de funcionamiento de industrias con elevados niveles de emisiones y de calefactores a leña.



Adicionalmente se mantiene la prohibición de funcionamiento de industrias con elevados niveles de emisiones y de calefactores a leña.

A ello se suma el uso de vía exclusivas para el transporte público con el fin de desincentivar la circulación de automóviles particulares.



La preemergencia es la quinta que se fija este año en Santiago debido a que las condiciones climáticas, con una ausencia casi total de lluvias en el centro del país, han generado sucesivos episodios de contaminación críticos.



Por esa razón el lunes se extremaron las medidas restrictivas en un esfuerzo por combatir la polución y se estableció la prohibición de circulación de un 40 % de los vehículos con catalizador y del 80% de aquellos que carecen de ese dispositivo.



Además se procedió a la paralización de actividades de 3.000 industrias contaminantes y se suspendieron las actividades al aire libre.



Las autoridades vigilaron con extremo rigor el cumplimiento de las medidas para bajar la contaminación y se cursaron más de 300 multas a automovilistas que contravinieron la prohibición de circulación.



"Durante la jornada de emergencia ambiental se registró una disminución de un 15 % en el flujo vehicular y un aumento de un 35 % en la velocidad del transporte público debido a la habilitación de los ejes ambientales", según informó la Intendencia Metropolitana.



Sin embargo, las estaciones de monitoreo de la calidad del aire ubicadas en distintos municipios de Santiago no revelaron una baja sustancial de la contaminación.



El intendente Orrego señaló que el gobierno se encuentra evaluando un nuevo plan de descontaminación para Santiago, que permita abordar de manera más eficaz la contaminación en la ciudad.



Ello implicaría establecer subir el estándar para medir la calidad del aire de acuerdo a parámetros internacionales y hacerse cargo de los problemas de contaminación que generan las industrias y el transporte, afirmó Orrego.



"Santiago necesita y merece un nuevo plan de descontaminación", sostuvo Orrego, quien evaluó positivamente las medidas adoptadas el lunes pese a que no se logró mejorar mucho los índices de contaminación.



De las restricciones y prohibiciones quedaron exentas las actividades relacionadas con la Copa América de Fútbol, de la que Santiago es una de sus sedes.



"La Copa América responde a compromisos internacionales de Chile, por lo que no se suspende", dijo Orrego.



Santiago, enclavada en un valle rodeado de montañas, es una de las capitales más contaminadas de América Latina, principalmente en otoño e invierno, debido a la ausencia de brisas que dispersen las partículas contaminantes y al fenómeno de inversión térmica.



EFE