Defensa de Eva Ferrer condiciona su declaración ante Fiscalía a garantías de seguridad por amenazas

El abogado Jhony Batalla acudió a coordinar con la fiscal encargada del caso las condiciones para que su representada pueda comparecer. Según explicó, las solicitudes de aplazamiento anteriores no obedecieron a una negativa a colaborar con la justicia, sino a preocupaciones por su seguridad. También señaló que Ferrer no se encuentra actualmente en el país.

“Vengo a coordinar ese tema para que ella dé la declaración que tiene que dar y aporte las evidencias que tiene que entregar”, manifestó el abogado, quien agregó que, según su conocimiento, la exconsejera salió del país después de la entrevista publicada por la revista Semana.

Eva Ferrer y Verónica Alcocer Foto: X Verónica Alcocer

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Batalla insistió en que las afirmaciones de Ferrer estarán respaldadas por elementos verificables que puedan ser entregados a las autoridades. “El sistema penal se nutre de evidencia. Nadie puede dar una declaración, sobre todo, de esas magnitudes sin evidencia. Entonces, ella le tocará entregar evidencia a la Fiscalía”, sostuvo.

La controversia se relaciona con los señalamientos de Ferrer sobre presuntos hechos de corrupción, tráfico de influencias y posibles movimientos ilícitos de dinero, armas y estupefacientes entre Colombia y Venezuela. La Fiscalía adelanta actuaciones por distintos hechos relacionados con la filtración de audios y las afirmaciones que se han conocido públicamente.



El abogado también hizo referencia a una investigación que, según explicó, lleva la Fiscalía 76 delegada para asuntos de corrupción, relacionada con una denuncia presentada por un representante a la Cámara del Centro Democrático por los audios filtrados. Batalla calificó los hechos como jurídicamente relevantes si llegan a corroborarse, pero insistió en que su representada necesita garantías para declarar.

“Entonces, a Eva no la pueden simplemente citar a la Fiscalía sin decirle: mire, vamos a manejarle un esquema de seguridad, usted va a tener protección, venga, por favor, declare, pero eso no ha sucedido”, afirmó.

Eva Ferrer y Verónica Alcocer Foto redes sociales

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La defensa aseguró, además, que Ferrer está dispuesta a entregar información tanto en Colombia como en Estados Unidos, o ante las autoridades que la requieran, si las investigaciones así lo demandan. “Dispuesta a entregar declaración y evidencia, tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos, o donde la requieran”, señaló Batalla, al considerar que algunos de los hechos mencionados podrían tener alcance transnacional.

Sobre las amenazas, el abogado dijo que no podía establecer con certeza su origen, aunque planteó que la presión contra Ferrer pudo aumentar después de la divulgación de los audios. Por ahora, la defensa afirma que busca coordinar las condiciones de seguridad necesarias para que la exconsejera comparezca y aporte los elementos que tenga en su poder.