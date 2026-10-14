Peajes de Autopistas del Café nunca bajaron a $700: conductores siguen pagando tarifa plena

Más de 9.500 personas siguen sin recibir respuesta tras postularse, meses atrás, como beneficiarias de las tarifas diferenciales en cinco peajes del corredor vial concesionado a Autopistas del Café.

El entonces presidente de la República, Gustavo Petro, oficializó públicamente la medida el pasado 3 de junio, durante una visita al peaje de Tarapacá, donde anunció una tarifa de $700 para vehículos de las categorías I y II. Veintisiete días después, el Gobierno Nacional anunció la firma de la resolución que reglamentaba las tarifas diferenciales, cuya entrada en vigor se fijó para el 1 de julio.

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Sin embargo, tres meses y medio después, los conductores siguen pagando la tarifa plena en las casetas de peaje, mientras algunos de los ciudadanos que se postularon aseguran que todavía no conocen el resultado de sus solicitudes.

Camilo Arango, habitante de la vereda Kilómetro 41 de Manizales, explicó que presentó su solicitud el 11 de julio y que, hasta el momento, no ha recibido respuesta.



“Envié todos los documentos que exigían para la postulación. El fin era acceder a ese beneficio en el peaje de San Bernardo del Viento, que está ubicado entre Tres Puertas y Manizales, que es por donde mayormente me movilizo. Hasta el momento no me han notificado si me aceptaron o me rechazaron y sigo pagando los mismos $16.200”, afirmó.

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Por su parte, Néstor González, habitante de la vereda La Paz, en Chinchiná, buscaba acceder al beneficio en el peaje de Tarapacá. Según manifestó, tampoco ha recibido respuesta.

“Me presenté por no dejar. Yo sabía que eso no iba a ser verdad. Ahí llevo como tres meses esperando y nadie nos dice nada. Todos los días paso por ese peaje y pago los $17.800, que es la tarifa plena de este año”, señaló.

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Octavio Cardona cuestionó los recursos destinados a la medida

El representante a la Cámara por Caldas, Octavio Cardona, del Partido Liberal, también se pronunció sobre la situación. El congresista calificó lo ocurrido como un engaño por parte de políticos y activistas durante la campaña electoral. Además, sostuvo que el Gobierno Nacional no implementó las tarifas porque no contaba con los recursos suficientes para financiarlas.

Cardona aseguró que los $22.000 millones que, según indicó, destinó el gobierno de Gustavo Petro para esta medida apenas alcanzarían para cubrir unos 20 días de tarifas a $700.

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“Usualmente, en el acuerdo que se tiene entre el Gobierno Nacional y la concesión hay un recurso por sobre ejecución que va a la atención de imprevistos. Eso es, por decir de alguna manera, un colchoncito. ¿Y qué fue lo que dijo el Gobierno? Regalémosles esos $22.000 millones a la gente en peajes. Y, hechas las cuentas, eso básicamente quiere decir que la gente dejaría de pagar peajes con tarifa plena más o menos 20 días y, de ahí en adelante, volvía el cobro normal. La pregunta es: ¿la gente quería que les dieran 20 días de vacaciones en los peajes o que no los volvieran a cobrar nunca más?”, expresó.

El representante también cuestionó el papel de algunos promotores de las protestas durante la campaña electoral.

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“En épocas de campaña se armaron grupos de ‘valientes’ que le decían a todo el mundo que no iban a volver a pagar peajes y hoy en día todos están escondidos y no ponen la cara. Nadie resuelve ni dice nada”, manifestó.

Santiago Osorio responsabilizó al actual Gobierno

Por su parte, el congresista Santiago Osorio Marín, uno de los líderes de las protestas y cercano al Gobierno de Gustavo Petro, manifestó en su perfil de Facebook que en Caldas se siguen pagando las tarifas plenas porque el actual Gobierno nacional no habría dado cumplimiento a la resolución que ordenaba a la concesión implementar las tarifas diferenciales desde el 1 de julio.