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Matrícula escolar cayó 4,5 % durante el Gobierno Petro, advierte ministra de Educación

Ilva Myriam Hoyos alertó sobre la reducción de estudiantes matriculados, el rezago en obras de infraestructura educativa y el déficit de recursos para garantizar la gratuidad universitaria en 2026. Además, informó que más de 1,5 millones de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo.

Colegio cartagena.
Colegio en Cartagena.
Foto: Secretaria de Educación de Cartagena.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, presentó ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes un balance sobre la situación del sector educativo en Colombia y advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sistema en materia de cobertura, financiación e infraestructura durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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Según las cifras expuestas por la funcionaria, la matrícula en los niveles de preescolar, básica y media disminuyó un 4,5 % durante la actual administración. Hoyos señaló, además, que la caída registrada en los últimos cuatro años fue 2,7 veces mayor. No obstante, advirtió que existen diferencias entre los registros de las dependencias del Ministerio, por lo que será necesario verificar la información estudiante por estudiante para establecer cifras definitivas.

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Colegio
Foto: referencia, ImageFX

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Uno de los datos más preocupantes corresponde a la población infantil y juvenil que permanece por fuera de las aulas. La ministra indicó que 1.587.487 niños, niñas y jóvenes entre los 5 y los 17 años no están matriculados, lo que representa aproximadamente uno de cada seis menores de ese rango de edad. También señaló que no se dispone de información precisa sobre las actividades que realizan actualmente estos menores.

En materia financiera, Hoyos advirtió que la gratuidad universitaria para 2026 presenta un déficit de $245.797 millones. De acuerdo con su balance, el Ministerio ha gestionado cerca de $185.000 millones, pero todavía faltan alrededor de $60.000 millones para completar los recursos necesarios. La funcionaria explicó que conseguir financiación adicional resulta complejo debido a las solicitudes presupuestales de las demás carteras del Gobierno.

Respecto al ICETEX, la ministra informó que se han destinado $51.000 millones para aliviar las obligaciones financieras de los jóvenes. Asimismo, anunció que más de 3.000 beneficiarios recibirán condonaciones de créditos por un valor superior a $9.000 millones, mientras continúan las evaluaciones relacionadas con los subsidios.

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La infraestructura educativa también ocupó un lugar central en la intervención. Hoyos manifestó que cerca de $890.000 millones estarían en riesgo por retrasos en proyectos de construcción y mejoramiento. Además, informó que 114 proyectos están bajo revisión ante presuntas irregularidades relacionadas con cambios en los requisitos de contratación. Frente a este panorama, el Gobierno adelanta un plan de choque para revisar las obras y atender los retrasos.

colegio en Cundinamarca.jpg
Colegio en Cundinamarca.
Foto: MinEducación.

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A estas dificultades se suman las preocupaciones por la ejecución presupuestal. La ministra advirtió sobre vigencias futuras por $13,1 billones que, según indicó, no contarían con respaldo fiscal, y señaló que el 59 % de la inversión proyectada para 2027 estaría comprometida con infraestructura.

El balance presentado ante el Congreso deja sobre la mesa varios desafíos para el sector educativo: recuperar la cobertura escolar, establecer cifras confiables de matrícula, garantizar los recursos para la educación superior y acelerar las obras pendientes. La atención de estos problemas será determinante para avanzar en el acceso y la permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo colombiano.

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Ministerio de Educación

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