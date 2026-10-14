Durante jornada de protestas, Defensoría cuestiona nuevamente decreto del presidente De La Espriella

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el Decreto 1525 de 2026, recientemente expedido por el Gobierno nacional, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían dificultar el manejo de las protestas y reducir los espacios de diálogo antes de recurrir al uso de la fuerza. La advertencia se conoce este miércoles 14 de octubre, cuando hay marchas convocadas en 62 puntos de 31 departamentos del país.

La entidad pidió garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente, prevenir enfrentamientos y proteger tanto a quienes salen a protestar como a los ciudadanos que no participan en las movilizaciones.

Publicidad

Uno de los principales cuestionamientos de la Defensoría tiene que ver con la manera en que el decreto aborda las situaciones que pueden presentarse durante una manifestación. Según la entidad, la norma podría considerar como protestas violentas algunas acciones que no necesariamente implican violencia, como los bloqueos de vías o la interrupción de ciertos servicios o infraestructuras.

La Defensoría reconoce que estas situaciones pueden afectar los derechos de otras personas y alterar sus actividades cotidianas, pero advierte que no deben confundirse automáticamente con hechos violentos. Por eso, considera importante que las autoridades evalúen cada situación antes de tomar decisiones que puedan limitar el derecho a la protesta.



La segunda preocupación está relacionada con el diálogo y la mediación. La entidad advierte que el decreto podría reducir al mínimo esta etapa y facilitar que las autoridades recurran a la fuerza sin agotar suficientemente las posibilidades de entendimiento. Aunque reconoce que la presencia de gestores de convivencia y equipos de diálogo es necesaria, insiste en que su participación no significa que la mediación haya terminado. Para la Defensoría, disminuir estos espacios puede aumentar las tensiones y elevar el riesgo de que una protesta termine en enfrentamientos.

Frente a este panorama, la entidad recordó que la primera responsabilidad de las autoridades nacionales y territoriales, así como de la Policía Nacional, es garantizar los derechos de los ciudadanos y prevenir las confrontaciones. También señaló que la actuación de los uniformados debe mantenerse dentro de los límites de la Constitución, pues esto protege los derechos de las personas y evita posibles responsabilidades individuales por actuaciones que no estén respaldadas por la ley.

Publicidad

El pronunciamiento también hace un llamado a las organizaciones que convocan las marchas y a quienes participan en ellas. La Defensoría pidió que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica, que se mantengan abiertos los canales de comunicación con las autoridades y que se eviten acciones que puedan poner en riesgo a otras personas. En particular, insistió en la importancia de garantizar el paso de ambulancias, transporte escolar y organismos de socorro, así como el acceso a servicios esenciales.

La entidad recordó, además, que la protesta social es un derecho constitucional y que las manifestaciones no deben tratarse como un problema de orden público o de terrorismo. Sin embargo, aclaró que defender el derecho a protestar no significa permitir actos de violencia ni desconocer los derechos de quienes se ven afectados por las movilizaciones.

Publicidad

Por eso, cualquier decisión de restringir una manifestación debe responder a circunstancias concretas y tener en cuenta la gravedad de la situación. La Defensoría también pidió respetar el debido proceso y evitar que las diferencias políticas se conviertan en motivo de amenazas, señalamientos o ataques contra quienes piensan distinto.

Finalmente, anunció que acompañará las movilizaciones, hará seguimiento a la actuación de las autoridades y promoverá espacios de mediación cuando sea necesario. Su llamado es a que las marchas transcurran sin violencia, con garantías para quienes se manifiestan y con respeto por los derechos de todos los ciudadanos.