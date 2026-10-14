Trabajadores de 4-72 denuncian retraso de dos semanas en el pago del sueldo

Unas 4.500 personas trabajan en la empresa estatal de servicios postales 4-72 y la mayoría tuvo que esperar unas dos semanas antes de recibir el pago del salario de septiembre, según diversos reportes recolectados por Blu Radio. Este retraso salarial en 4-72 afecta a trabajadores de todo el país.

Más de la mitad de los trabajadores, especialmente los de menores ingresos, recibieron su pago en la mañana de este miércoles, aunque algunos todavía están a la espera de que les paguen.

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Blu Radio contactó a 4-72 para un comentario oficial para esta nota, pero su respuesta es que están preparando una comunicación oficial sobre esta problemática.

"Más allá de las razones, el Gobierno no tiene mayor injerencia dentro de esta situación. Es una situación de caja. Nosotros somos una empresa industrial y comercial del Estado que es autosostenible: eso quiere decir que nuestros ingresos no derivan de una partida presupuestal de la nación, sino de la autogestión. Es decir, de las ventas o de la gestión comercial que se adelante de 4-72", explicó Giovanni Rodríguez, secretario general del sindicato Sintrapostal.



Según Rodríguez, esta es una demora que no se había presentado en los 15 años que lleva en la compañía. Sin embargo, el mes pasado el pago de nómina también se retrasó un par de días.

En la actualidad, 4-72 no tiene un presidente en propiedad. La junta directiva está analizando a quién le entregará el manejo de la compañía tras su decisión de remover del cargo al expresidente Fuad Abdala (que venía de la administración de Gustavo Petro) a finales del mes pasado.

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La ministra de las TIC, Alexandra Falla, ordenó hace unas tres semanas la realización de un diagnóstico sobre el sector.